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覺得生活只剩「應付」？5個問題帶你慢慢找回方向

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邊池盈,方舟出版,書摘,情緒,焦慮,思考,低潮,憂鬱。（圖／達志示意圖）

▲覺得人生停滯不前，別急著往前衝，先停下來思考什麼是自己要的方向。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

覺得人生卡住了、腳步遲滯，內心常會出現「我到底在幹嘛？」的空白感。這時候比起急著做出改變，更重要的是先用一些問題，把自己從混亂中慢慢拉回來，釐清當下的狀態、需要與渴望。5個問題可以幫助你逐步了解真正想做的事，不用馬上回答，慢慢思考才能釐清方向。

1. 我到底卡在哪裡？
是工作讓我提不起勁，還是人際關係耗盡能量？是生活沒有方向，還是覺得每天只是為了「應付」而活？釐清「卡關」的位置，是打開解方的第一步。

自我提問：
有什麼事我現在一想就覺得煩？
我真的還想繼續一直做下去嗎？

2. 我在害怕什麼？
很多時候，我們不是不知道要做什麼，而是害怕改變後的未知。你是否因為怕失敗、怕沒人支持、怕走錯路，而選擇不動？

自我提問：
如果沒有任何後果，我最想做的事是什麼？
是什麼讓我停在這裡不敢動？

▲▼尷尬,沉思,窗邊,思考。（示意圖／達志影像）

3. 我什麼時候曾感到開心、有成就感？
快樂的線索往往藏在過去的經驗裡。回想一下，你什麼時候曾覺得「我真的喜歡我現在在做的事」？就算只是短短幾分鐘，那都是關鍵線索。

自我提問：
我最近一次感覺很「有精神」，是在做什麼？
是什麼事，讓我做起來會忘記時間？

4. 我現在生活中的能量來源是什麼？
不是所有事都讓人筋疲力竭，也總有一些人、事、物，能給你一點力量。找出這些能量來源，你就不會像在黑暗中獨自行走。

自我提問：
現在的我，還有什麼讓我願意起床面對一天？
有沒有一個人、一本書、或一件小事，在支持我？

5. 我願意為什麼事努力？
這不是「我應該做什麼」，而是「我願意」。願意，表示你內心有動力、有渴望，就算辛苦，也願意試著堅持。

自我提問：
如果什麼都不考慮，我會選擇往哪個方向走？
有沒有什麼事，就算沒人鼓勵我，我也還是想去試試？

這些問題不一定能立刻讓你解開所有的結，但它們會像一盞盞小燈，照亮你走過的路，也照出未來的方向。你不需要立刻知道答案，但願意停下來問自己，就是重新開始的第一步。

關鍵字：

人生迷茫, 自我提問, 找回方向, 心理調適, 生活停滯

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