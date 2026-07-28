每餐先吃一份菜！營養師曝連吃1個月身體「7大變化」

▲把先吃蔬菜養成習慣，對身體有益處。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

想讓飲食更健康，不一定要大幅調整菜單營養師杯蓋分享，只要養成「每餐先吃一份蔬菜」的習慣，持續一個月，就有機會感受到血糖、飽足感、排便等多方面的變化，也有助建立更穩定的飲食節奏。

1. 飯後血糖更穩定

杯蓋表示，蔬菜富含膳食纖維，可延緩醣類吸收速度。若在用餐時先吃蔬菜，再吃其他食物，更有助於讓飯後血糖波動較為平穩。

2. 飽足感提升，比較不容易餓

膳食纖維需要較長時間消化，因此有助延長飽足感，降低下一餐前就感到飢餓的機會。

3. 飲食份量自然控制

先吃蔬菜可增加胃部飽足感，之後攝取主食與蛋白質時，更容易吃到適當份量，不必刻意節食。

4. 排便更順暢

增加蔬菜攝取後，許多人最先感受到的變化就是排便較規律。充足的膳食纖維搭配足夠水分，有助維持腸道正常蠕動。

5. 嘴饞次數減少

杯蓋指出，當正餐吃得足夠、血糖維持相對穩定時，兩餐之間想吃零食或甜食的衝動，也可能隨之降低。

6. 有助維持腸道菌相

蔬菜中的膳食纖維可作為腸道益菌的養分，有助維持腸道菌相平衡，進而支持消化道健康。

7. 氣色也可能跟著改善

蔬菜含有維生素、礦物質及植化素等多種營養成分。營養師表示，均衡攝取各色蔬菜，有助補充抗氧化營養素，讓整體健康狀態維持得更好。

營養師杯蓋建議，不需要一次改變所有飲食習慣，只要每餐先夾一份蔬菜、先從蔬菜開始吃，再搭配均衡飲食與規律運動，就能循序漸進建立健康的飲食模式。