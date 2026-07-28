瘦子迷上晨跑大讚adidas新鞋「超輕又穩」　曝看到愛妻穿婚紗感動落淚

記者鮑璿安／台北報導

瘦子（E.SO）近年愛上跑步，更把晨跑變成每天固定的生活儀式。今（28）日受邀出席 adidas「HYPERBOOST 超級緩震跑鞋系列發布記者會」，分享自己穿著全新 HYPERBOOST EDGE 的心得，坦言徹底改變了對厚底跑鞋的印象。他笑說，第一次穿上最大的感受就是「超級輕」，跑起來不僅回彈明顯、腳感舒適，整體包覆性與穩定度更讓他直呼：「很像SUV，很穩、很好跑。」

▲adidas推出HYPERBOOST EDGE，瘦子搶先演繹 。（圖／品牌提供）



瘦子透露，平時晨跑路線大多選在河堤，因為人少、空氣流通，能夠好好享受與自己獨處的時光。不過偶爾還是會被路人認出來，尤其騎腳踏車經過的民眾常會停下來想合照，讓他忍不住笑說：「可是我素顏、流很多汗，很狼狽，真的跟平常不太一樣。」至於是否期待老婆一起跑步？他則笑回：「如果她願意我很開心，但她真的不喜歡跑步。」

談到這雙跑鞋，瘦子表示，一開始看到 45mm超厚中底 時其實有些猶豫，擔心厚底設計會影響穩定性，但實際穿上後完全改觀，「走起來很輕盈，跑步時回彈很舒服，而且緩震很足，底也很包覆，新手應該也很適合」。除了機能性之外，他坦言自己挑跑鞋還有一個重要條件，就是外型一定要夠有設計感，「很多跑鞋很難搭日常穿搭，但這雙平常也會想穿出門，顏值很重要」。

日前才完成兩場婚禮的瘦子，談起新婚生活也難掩幸福神情。他分享，在峇里島婚禮當天，看到老婆穿上婚紗時一度忍不住落淚，「很感恩一切都這麼美好，真的是一輩子的回憶，對人生、對婚姻都充滿感謝。」





▲adidas 全新 HYPERBOOST EDGE 主打「超舒適、超回彈、超輕量」三大特色，NT6,600 。（圖／品牌提供）



adidas 全新 HYPERBOOST EDGE 主打「超舒適、超回彈、超輕量」三大特色，搭載全掌 HYPERBOOST PRO 超級泡棉，結合 45mm 厚底中底、LIGHTTRAXION 輕量耐磨大底，以及 PRIMEWEAVE 編織鞋面，不僅提供柔軟腳感與優異回彈，也兼顧包覆性與穩定性，單腳重量僅 255 公克，讓厚底跑鞋依舊保有輕盈靈活的跑感，陪伴跑者自在應對日常訓練與中長距離跑步。





▲PUMA今年帶來品牌首款無碳板跑鞋 DEVIATE PURE NITRO ，NT$4,380。（圖／品牌提供）

此外，PUMA今年帶來品牌首款無碳板跑鞋 DEVIATE PURE NITRO，延續 DEVIATE 系列速度基因，但首次取消碳纖維板配置，改採單層氮氣中底，帶來更柔韌且靈敏的回彈腳感。外型則跳脫傳統競速跑鞋的厚重科技感，以簡潔俐落線條及奶油白 Monotone 配色打造，更容易融入日常穿搭，從跑道一路延伸到城市生活。除了新品上市，PUMA同步推出 PURELY RUN 主題跑聚，攜手 BREAKERZ 跑團規劃四場體驗活動，結合 GPS ART RUN、HYROX 訓練及跑步派對等內容，讓跑步不只是運動，更成為結合社交與生活風格的新體驗。