總是腦袋卡卡、一直忘東忘西？營養師揭6大健腦營養　別只靠保健品

記者曾怡嘉／台北報導 圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

明明年紀不大，卻常覺得注意力不集中、工作效率下降，甚至話到嘴邊卻想不起來？營養師高敏敏表示，除了睡眠不足、壓力大之外，日常飲食是否攝取足夠營養，也是影響大腦正常運作的重要因素，與其期待靠單一保健食品，不如先從每天的餐盤開始調整。

高敏敏指出，大腦雖然只占體重約2%，卻消耗全身約20%的能量。現代人經常外食、熬夜、工作壓力大，若長期飲食不均衡，可能影響思緒、專注力及記憶表現，因此均衡補充營養相當重要，她也點名補充6大營養素，幫助維持大腦正常運作。

1. 優質蛋白質

提供合成神經傳導物質所需原料，可從雞蛋、魚類、雞肉、豆製品等食物攝取。

2. Omega-3脂肪酸

有助維持腦部與神經健康，鮭魚、鯖魚、秋刀魚等深海魚類都是常見來源。

3. 卵磷脂

支持神經細胞結構與訊息傳遞，可從蛋黃、大豆及黃豆製品中攝取。

4. 維生素、礦物質與植化素

有助維持身體正常生理機能與腦部正常運作，建議每天攝取足量蔬菜與水果。

5. 花青素、多酚

高敏敏表示，這類植化素具有抗氧化特性，可幫助減少自由基帶來的氧化壓力，常見於藍莓、葡萄、莓果及可可等食物。

6. β-葡聚糖與膳食纖維

有助增加飽足感、維持能量穩定，燕麥、菇類及各類蔬菜都是良好來源。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

高敏敏最後也提醒，沒有任何一種保健食品能讓人瞬間變得更聰明，真正影響大腦狀態的，仍是長期的生活習慣，包括均衡飲食、充足睡眠、規律運動及適當紓壓，才能共同支持專注力與思考表現。