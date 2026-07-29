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Swatch狂野豹紋上身　呼應盧卡諾影展自由不羈精神

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▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch為第79屆盧卡諾影展推出限量版腕錶 LOCARNO79 PAY。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch將於8月5日至15日再度擔任國際電影盛事盧卡諾影展（Locarno Film Festival）的主要合作夥伴，展現品牌對電影藝術與創意敘事的長期支持。為慶祝這項盛會，品牌特別推出以影展經典豹紋為靈感的限量版腕錶 LOCARNO79 PAY，錶款採用黑色太陽紋磨砂錶盤搭配亮黃色細節，並結合人造豹紋皮毛錶帶與影展專屬皮革錶環，彰顯影展自由不羈的精神。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch為第79屆盧卡諾影展限量錶 LOCARNO79 PAY搭配人造豹紋皮毛錶帶。

除了推出紀念腕錶之外，Swatch 也將舉辦8月5日舉行的影展官方開幕派對，為現場賓客打造充滿品牌特色風格的獨特體驗。影展期間，現場也將公開展出 Swatch Art Peace Hotel 駐地藝術家 Sam Wilde 的最新創作展覽《Precarious Pangolins》，作品運用影像裝置呈現穿山甲在叢林場域中穿梭並與影展標誌性的 Pardo 花豹嬉戲的趣味畫面，期望透過玩味十足的場景設計，向大眾傳遞引人深思的訊息。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲蕭邦是坎城影展官方合作夥伴，負責打造於電影節閉幕典禮上頒發的「金棕櫚」獎座。（圖／蕭邦提供）

瑞士珠寶暨腕錶品牌蕭邦（Chopard）則是法國坎城影展的官方合作夥伴，自1998年起結下不解情緣，品牌負責打造於電影節閉幕典禮上頒發的「金棕櫚」官方獎座，獎座的莖葉末端呈心形，19片符合倫理道德標準的黃金萼葉鑲嵌於祖母綠切割水晶底座之上，是獻給電影人的榮譽象徵。此外，坎城影展亦是蕭邦展示Red Carpet系列高級舞台的絕佳舞台，多數女星與超模都會選戴蕭邦作品登上紅毯吸睛。

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關鍵字：

Swatch, Chopard, 蕭邦

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