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吃玉米先咬哪裡？憑直覺選一個　看出你內心最真實的一面

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記者曾怡嘉／綜合報導

吃玉米時，你第一口通常會從哪裡開始咬？看似不起眼的小習慣，其實也能反映出一個人的性格傾向。快憑第一直覺選出答案，再揪朋友一起玩玩看，看看彼此準不準！

#如果手上有一支玉米，你第一口會從哪裡開始咬？

▲▼心理測驗。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

A. 從上面開始吃

B. 從下面開始吃

C. 從中間開始吃

D. 一排一排整齊地吃

★準備好了嗎？往下看解析！

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A. 從上面開始吃

你是個行動派，想到什麼就會付諸行動，不喜歡花太多時間猶豫。遇到新挑戰時，比起反覆分析，你更相信先做再調整，因此經常給人果斷、有執行力的印象。不過有時也因為速度太快，容易忽略一些小細節。

B. 從下面開始吃

你不喜歡墨守成規，總能用不同角度思考事情，也樂於走出自己的路。比起跟著別人的腳步，你更相信自己的判斷，因此常有令人耳目一新的想法。

C. 從中間開始吃

你充滿好奇心，對新鮮事物接受度高，只要是感興趣的事情，就願意投入時間學習。你不喜歡替自己設限，也因此常能累積不同領域的經驗，讓生活充滿新鮮感。

D. 一排一排整齊地吃

你是個很有原則的人，在自己重視的事情上會特別講究，甚至帶點完美主義；但對不重要的小事，反而可以非常隨性。這樣的反差讓人有時摸不透你，但其實你只是有一套自己的標準。

關鍵字：

性格測驗, 心理測驗, 玉米, 趣味測試, 個性分析

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