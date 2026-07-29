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私密處有味道正常嗎？夏季保養5重點一次看

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▲▼私密處保養。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲夏季私密處更容易出現異味。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天高溫悶熱、容易流汗，不少女生會發現私密處比平常更容易有悶熱感或異味。其實，異味不一定代表清潔不足，反而有些看似「愛乾淨」的習慣，可能破壞私密處原本的環境。想維持舒適，掌握以下5大保養重點才是關鍵。

為什麼夏天更容易出現異味？私密處長時間處於潮濕、悶熱環境，加上流汗、經期、運動後或久坐，都可能讓細菌與酵母菌更容易繁殖。若再加上穿著不透氣衣物或過度清潔，就可能讓不適感更加明顯。

1. 清潔一次即可，不必反覆沖洗

每天以溫水清潔外陰部即可，大多數情況下不需要頻繁清洗，更不建議自行沖洗陰道內部，以免破壞原有菌相平衡。

2. 運動、流汗後盡快更換衣物

流汗後若長時間穿著濕的內褲、泳衣或運動褲，容易讓私密處處於潮濕狀態，建議盡快更換乾爽衣物。

3. 選擇透氣材質內褲

棉質或透氣材質有助降低悶熱感，避免長時間穿著過緊的褲子或不透氣材質。

4. 生理期更要勤換衛生用品

無論是衛生棉、棉條或月亮杯，都應依照產品建議時間更換，避免因長時間使用增加異味與感染風險。

5. 出現持續異味別只靠香味掩蓋

若異味持續、伴隨搔癢、灼熱、分泌物顏色改變或疼痛，應盡快就醫，由婦產科醫師評估原因，而非只使用香氛產品掩蓋味道。

▲▼私密保養 。（圖／品牌提供）

▲LIP Intimate Care 益生元平衡私密噴霧 Bare Air微風款，50ml，990元。

▲▼私密保養 。（圖／品牌提供）

▲BAKEL 私密護理潔膚凝露，200ml，1,500元。

關鍵字：

私密保養, 夏季異味, 女性健康, 婦科知識, 清潔習慣

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