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高溫濕氣讓髮型全崩？3大夏日髮品新品　抗毛躁、深層潔淨一次搞定

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記者曾怡嘉／綜合報導

夏季高溫、濕氣重，不只妝容容易脫妝，頭髮也常因毛躁、出油與頭皮悶熱而失控。近期多個品牌推出護髮、吹整與頭皮清潔新品，從修護受損髮絲到改善夏季頭皮黏膩，提供不同需求的護理選擇。

#出門不怕濕氣炸毛　魅尚萱推修護護髮膜

▲▼髮品 。（圖／品牌提供）

韓系捲髮最怕高溫與濕氣影響，魅尚萱推出全新「完美修護彈潤護髮膜」，採用「摩洛哥堅果油膠囊™」科技，主打深入修護受損髮絲，協助提升柔順與光澤，並訴求改善夏季濕熱環境造成的毛躁、乾燥與亂翹，讓吹整後的髮型更容易維持。

#吹風機也進化　凱夢主打高速吹整與溫控護髮

▲▼髮品 。（圖／品牌提供）

▲▼髮品 。（圖／品牌提供）

除了護髮產品，吹整工具也持續升級，凱夢推出全新溫控國際電壓等離子吹風機，搭載正、負等離子科技，可協助降低靜電與毛躁，並結合11萬轉高速馬達與多段智慧溫控、冷熱循環模式，在提升吹乾效率的同時，降低長時間高溫吹整造成的乾燥感，LED顯示螢幕也方便調整風速與溫度設定。

#夏季限定　ORBIS頭皮淨化深層洗髮露再發售

▲▼髮品 。（圖／品牌提供）

炎熱夏季除了髮絲，頭皮也容易因出油、汗水與造型品殘留而感到悶熱不適，頭皮淨化深層洗髮露不僅是一瓶頭皮護理專用洗髮精，還能將皮脂深層污垢及殘留頭皮的造型劑溫柔洗淨，實現清潔・洗髮・養護三效合一，建議每周使用2至3次，協助維持頭皮清爽。

關鍵字：

夏季護髮, 毛躁救星, 吹風機, 頭皮清潔, 新品上市

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