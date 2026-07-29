哈蘭德女友曬「343萬錶王」　與貝嫂撞同款珠寶錶

▲哈蘭德（左）日前與女友Isabel Haugseng Johansen出席Dolce & Gabbana服裝秀，Isabel戴著卡地亞Baignoire金錶。（圖／翻攝isabellaa IG）

記者陳雅韻／台北報導

挪威國家隊前鋒哈蘭德（Erling Haaland）的青梅竹馬女友Isabel Haugseng Johansen，近來成為社交平台紅人，她樂於分享生活點滴，與姐妹淘聚餐時亮出「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價3,432,000元的Nautilus 7118/1300R珠寶錶吸睛，巧的是與「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）撞了同款。





▲Isabel（左）與好友聚餐，手腕上的PP Nautilus 7118/1300R錶很搶鏡。（圖／翻攝isabellaa IG）

22歲的Isabel與哈蘭德育有1子，小倆口感情甜蜜，總是形影不離，Isabel青春洋溢的穿搭因此受到矚目，名錶是她的最佳配件，經常佩戴卡地亞橢圓造型的Baignoire玫瑰金迷你款腕錶外，還擁有PP錶圈鑲嵌68顆漸變色排列的長形錳鋁榴石的奢華版Nautilus 7118/1300R珠寶錶。





▲維多利亞貝克漢擁有同款PP Nautilus 7118/1300R珠寶錶。（圖／美聯社）

PP 1976年問世的Nautilus金鷹系列，圓潤的八角形錶圈搭配舷窗結構錶殼、面盤飾以水平橫紋浮雕圖案都是招牌元素，Isabel與貝嫂同款的Nautilus 7118/1300R珠寶錶於八角形錶圈鑲嵌68顆漸變色排列的長形錳鋁榴石，12時與6時位置外圈呈現干邑色，3時與9時位置則為香檳色，搭配18K玫瑰金錶殼與鍊帶，而波紋面盤上也點綴尖頂形的干邑色錳鋁榴石，耀眼迷人。







▲PP Nautilus 7118/1300R腕錶錶圈鑲嵌漸層色排列的錳鋁榴石，3,432,000元。（圖／翻攝PP官網）