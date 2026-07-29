神戶風月堂中秋系列480元起　人氣香檸可可限量回歸加分節慶

▲神戶風月堂2026台灣限定中秋系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

神戶風月堂因應中秋即將來臨，推出多款中秋限定系列禮盒，打造專屬台灣限定的「花月相映中秋系列」，售價 480 元起，而去年迅速完售、主打瀨戶內海檸檬清爽滋味的「香檸可可系列」，也同步限量回歸，想回味的人手腳可要快。





神戶風月堂自 1927 年誕生以來品牌代表作的招牌經典法蘭酥，以僅約 0.1 公分的極薄餅皮夾入香濃內餡而聞名。今年推出的「台灣限定 花月相映中秋系列」，包裝結合皎潔明月、繁花與玉兔意象，並融入神戶港塔與異人館等城市景觀。提供多種包裝與規格，包括入門價 480 元的 6 入經典法蘭酥，其他規格從 8 入至 42 入不等，售價 580 元至 3,000 元。

也有包含其他口味的綜合禮盒選項，規格從 16 入至 24 入不等，以及大人風味法蘭酥禮盒、集結多款點心的緋紅綜合禮盒，售價從 580 元起至 1,780 元不等。

因應夏季清爽口感，選用瀨戶內檸檬製作的「香檸可可系列」也限量回歸，包括帶有果香與奶香的檸檬風味迷你法蘭酥，以及將檸檬汁與檸檬皮揉入餅乾，並夾入白巧克力的檸檬風味可可雙圓餅乾，讓夏日甜蜜味覺帶出清爽尾韻，售價 420 元起。

▲台北101在 2026年推出3款不同價位帶的中秋禮盒。（圖／台北101提供）

迎接中秋送禮需求，台灣地標台北 101 今年推出三款自牌精品中秋禮盒，大玩跨界風尚與情境送禮。最具話題性的便是首度攜手瑞士傳奇手工巧克力 Läderach，結合法國 J.P. Charpentier 香檳推出的特別款。此外也針對小資與親友歡聚需求，推出千元有找、內含奢華黑金菠蘿蛋黃酥的親民禮盒，並於 8／25 前推出最高 85 折早鳥優惠。

往年未到中秋便銷售一空的台北 101 中秋禮盒，今年以當代極簡風格打造三款自有品牌盒裝，其中「御藏香檳禮盒」與「臻品月餅禮盒」外盒，特別融入環繞燈光與特殊暖色燈開關設計，在開啟禮盒時便如明月悄然綻放，情境感滿滿。

聲量最高的台北101中秋月餅御藏香檳禮盒，攜手館內目前還在排隊的瑞士傳奇巧克力品牌 Läderach，搭配法國 J.P. Charpentier 香檳與德國百年 Stölzle 水晶酒杯一同入盒，搶攻追求極致品味與話題的客群，售價 3,980 元，早鳥價 3,582 元，限量 1001 盒，目前已售出 80%。

此外今年也推出以蛋黃酥為主內容的「精選款月餅禮盒」，精選層層酥香的黑金菠蘿蛋黃酥與原味菠蘿蛋黃酥，以鹹香蛋黃搭配細緻豆沙，呈現經典風味，售價 980 元，早鳥價 833 元，千元有找就能入手；搭配寶元紀金萱茶與不鏽鋼沖茶器的「臻品款月餅禮盒」，內則有花椒芝麻月餅口味，令人耳目一新，售價 1,680 元，早鳥價 1,428 元，8／25 前均享早鳥價。