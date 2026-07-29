fb ig video search mobile ETtoday

瘦子帥穿西裝登封男人味破表！「創作空窗不焦慮」曝最幸福瞬間是回家

>

記者鮑璿安／綜合報導

瘦子（E.SO）剛結束頑童MJ116《OGS》巡演，又飛往峇里島補辦婚禮，近期可說是事業、家庭兩得意。他近日登上《Marie Claire美麗佳人》8月號封面，不僅以截然不同的造型演繹成熟男人的魅力，更首度分享婚後心境，坦言如今最珍惜的，不再只是舞台上的掌聲，而是回到家後被家人需要的幸福感。

▲瘦子 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

▲瘦子 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

▲瘦子 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

▲瘦子（E.SO）近日登上《Marie Claire美麗佳人》8月號封面 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

這組封面大片中，瘦子展現多變風格，第一套以 AllSaints 黑色騎士皮衣搭配白色背心，刻意將皮衣微微滑落肩頭，露出刺青線條與鎖骨，配上 FOPE 珠寶點綴，粗獷之中流露細膩質感，將他一貫的街頭態度發揮得淋漓盡致。另一套則換上 Sandro 米白色拉鏈外套與針織襯衫，乾淨柔和的奶油色系，搭配簡約珠寶與俐落短髮，展現不同於舞台上的沉穩氣質；最後再以 Paul Smith 深棕色雙排扣西裝搭配印花襯衫登場，低調光澤面料與修身剪裁，營造內斂卻充滿力量的紳士風格，也呼應他步入人生新階段後更加成熟的心境。

訪談中，瘦子坦言，歷經近一年的巡演後，目前反而沒有急著投入新作品創作。他透露，曾試著利用搭飛機、坐車的空檔寫歌，最後卻沒有完成任何一首作品。他笑說，現在的自己更需要與自己對話，重新找到創作的意義，而不是急著產出作品。

▲瘦子 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

▲米白色拉鏈外套、米白色針織襯衫，both by Sandro 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

▲瘦子 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

▲騎士夾克皮外套、白色背心，both by All Saints 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

談起婚後生活，瘦子的語氣明顯柔和許多。他分享，某天突然對老婆說了一句「謝謝」，接著兩個女兒一前一後不停喊著「爸爸」，當下雖然覺得家裡很吵，卻突然意識到，這正是自己最幸福的時刻。「他們都需要我的時候，雖然很累，但其實好幸福。」他也直言，人生到了這個階段，能夠成為家人依靠，「被需要也是一種幸福」。

關鍵字：

瘦子, 婚後生活, 補辦婚禮, 封面人物, 創作心境

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

惦惦吃三碗公！其實野心超大星座Top 3 　第一名不吭聲卻默默幹大事

惦惦吃三碗公！其實野心超大星座Top 3 　第一名不吭聲卻默默幹大事

吃玉米先咬哪裡？憑直覺選一個　看出你內心最真實的一面

吃玉米先咬哪裡？憑直覺選一個　看出你內心最真實的一面

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

哈蘭德搭私人飛機曬愛馬仕巨包　腳踩珍稀皮拖鞋極致奢華 總是「把天聊死」？3個聊天技巧學起來　讓對方忍不住想繼續 總是腦袋卡卡、一直忘東忘西？營養師揭6大健腦營養　別只靠保健品 私密處有味道正常嗎？夏季保養5重點一次看 新竹巨城將有饗賓吃到飽URBAN PARADISE！最快8月中登場　430坪比台北大 洗臉不是越乾淨越好！皮膚科醫師揭「3要3不要」原則 最容易精神內耗星座排行！第一名總愛自責　把別人的情緒都扛回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面