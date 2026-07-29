瘦子帥穿西裝登封男人味破表！「創作空窗不焦慮」曝最幸福瞬間是回家

記者鮑璿安／綜合報導

瘦子（E.SO）剛結束頑童MJ116《OGS》巡演，又飛往峇里島補辦婚禮，近期可說是事業、家庭兩得意。他近日登上《Marie Claire美麗佳人》8月號封面，不僅以截然不同的造型演繹成熟男人的魅力，更首度分享婚後心境，坦言如今最珍惜的，不再只是舞台上的掌聲，而是回到家後被家人需要的幸福感。





▲瘦子（E.SO）近日登上《Marie Claire美麗佳人》8月號封面 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）



這組封面大片中，瘦子展現多變風格，第一套以 AllSaints 黑色騎士皮衣搭配白色背心，刻意將皮衣微微滑落肩頭，露出刺青線條與鎖骨，配上 FOPE 珠寶點綴，粗獷之中流露細膩質感，將他一貫的街頭態度發揮得淋漓盡致。另一套則換上 Sandro 米白色拉鏈外套與針織襯衫，乾淨柔和的奶油色系，搭配簡約珠寶與俐落短髮，展現不同於舞台上的沉穩氣質；最後再以 Paul Smith 深棕色雙排扣西裝搭配印花襯衫登場，低調光澤面料與修身剪裁，營造內斂卻充滿力量的紳士風格，也呼應他步入人生新階段後更加成熟的心境。

訪談中，瘦子坦言，歷經近一年的巡演後，目前反而沒有急著投入新作品創作。他透露，曾試著利用搭飛機、坐車的空檔寫歌，最後卻沒有完成任何一首作品。他笑說，現在的自己更需要與自己對話，重新找到創作的意義，而不是急著產出作品。





▲米白色拉鏈外套、米白色針織襯衫，both by Sandro 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）





▲騎士夾克皮外套、白色背心，both by All Saints 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

談起婚後生活，瘦子的語氣明顯柔和許多。他分享，某天突然對老婆說了一句「謝謝」，接著兩個女兒一前一後不停喊著「爸爸」，當下雖然覺得家裡很吵，卻突然意識到，這正是自己最幸福的時刻。「他們都需要我的時候，雖然很累，但其實好幸福。」他也直言，人生到了這個階段，能夠成為家人依靠，「被需要也是一種幸福」。