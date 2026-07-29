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UNIQLO新款居家服法式甜美感！290元可愛蕾絲背心　睡衣外出穿超時髦

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記者鮑璿安／台北報導

近年「Lounge Wear」早已不只是居家服，而是能自在切換居家、咖啡廳、日常外出的穿搭提案。UNIQLO全新推出 Lounge & Underwear「新．輕柔生活系列」，以「輕鬆率性（Effortless Charm）」與「極簡優雅（Minimalist Classics）」兩大風格為核心，運用棉質、木代爾、AIRism等柔軟親膚材質，搭配復古圖騰與簡約輪廓，打造一系列兼顧舒適與時髦感的日常單品。

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO全新推出 Lounge & Underwear「新．輕柔生活系列」。（圖／品牌提供）

本季最值得關注的，莫過於近來在日韓社群頻頻洗版的亨利領背心，羅紋面料結合前襟排釦設計，為簡約背心增添復古層次感，不論單穿展現鎖骨線條，或是外搭襯衫、針織外套，都能輕鬆營造隨性卻有質感的穿搭氛圍。另一款蕾絲V領細肩帶背心則以細緻蕾絲滾邊點綴領口與肩帶，搭配細碎圓點印花，散發法式少女般的甜美氣息，即使作為內搭露出領口，也能成為整體造型亮點。

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

除了背心系列，今年另一個趨勢就是「睡衣外穿」，UNIQLO推出的緞面休閒服組，利用柔滑光澤面料搭配細緻印花與滾邊剪裁，讓經典睡衣輪廓多了一分都會時尚感。整套穿著時充滿慵懶法式風格，也可以拆開混搭牛仔褲、寬褲或西裝外套，從居家延伸到咖啡廳、超市甚至短程旅行，都毫無違和感。

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

▲491196 女裝 緞面休閒服組 (印花)(短袖_長褲) NT$990。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

▲女裝 亨利領背心 NT$290。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo。（圖／品牌提供）

▲女裝 蕾絲V領細肩帶背心 NT$290。（圖／品牌提供）

另一大亮點則是「極簡優雅」系列，以大地色調、流暢剪裁和垂墜感材質勾勒知性氣質。其中可機洗V領針織衫、針織長褲與BRATOP背心，不僅兼具舒適機能，也讓居家服多了俐落線條，即使待在家也能維持精緻感；AIRism棉質休閒服組則延續品牌機能特色，在炎熱季節帶來乾爽、透氣的穿著體驗。

同場加映

近年堪稱「Quiet Luxury」與極簡穿搭代表人物的 Hailey Bieber，再次把自己的私服品味帶進設計。Gap攜手她推出全新限量丹寧系列 「The Hailey Jean」，以90年代經典牛仔褲為靈感，融合她日常最愛的寬鬆輪廓與低腰比例，重新演繹率性又不費力的穿搭風格。這也是Hailey首次深度參與Gap丹寧設計，從版型、刷色到細節皆親自參與調整，讓一件牛仔褲更貼近她標誌性的時尚語言。

▲▼ Hailey Bieber gap。（圖／品牌提供）

▲▼ Hailey Bieber gap。（圖／品牌提供）

▲▼ Hailey Bieber gap。（圖／品牌提供）

▲Gap攜手 Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列 「The Hailey Jean」，以90年代經典牛仔褲為靈感。（圖／品牌提供）

▲▼gap 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UNIQLO, 睡衣外穿, LoungeWear, 亨利領, Airism

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