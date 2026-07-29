新竹巨城將有饗賓吃到飽URBAN PARADISE！最快8月中登場　430坪比台北大

▲「URBAN PARADISE」進駐新竹巨城。（圖／饗賓提供）

記者蔡惠如／綜合報導

饗賓去年 7 月推出全新 Buffet 品牌「URBAN PARADISE」，主打多元餐酒文化，除了豐富種類的菜色之外，還可以酒水喝到飽，今年 4 月傳出將進駐新竹巨城，引發在地民眾討論，表示「太棒了，新竹終於有厲害的Buffet」，目前巨城店開幕時間也公開，預計最快 8 月中就能登場，在地鄉親們準備開吃啦！

URBAN PARADISE 去年 7 月在 Dream Plaza 開出全台首店，主打以吃到飽形式演繹餐酒文化，店內集結紅酒、白酒、氣泡酒、清酒、梅酒及小米酒等多款酒品，且提供專屬調酒讓饕客享受更多元的風味，餐點方面則集結多樣下酒菜，主食如鐵板、燒烤、麵食與炸物等，海鮮冷盤等也是標配，讓民眾能自行用酒類與餐搭配品嚐。

而相較於 Dream Plaza 的 417 坪空間，新竹巨城的面積也達到 430 坪，是該餐廳全台最大的分店，落腳在巨城 6 樓空間，預計在 8 月中下旬開幕，目前正在趕工收尾中，在開幕後預計也將為巨城衝出一波餐飲人潮。URBAN PARADISE 台北信義店價格為平日午餐 1,490 元、下午茶 1,090 元、晚餐 1,790 元；假日午餐 1,790 元、下午茶 1,490 元、晚餐 2,090 元。新竹店正式售價還未公布。