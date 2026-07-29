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SEVENTEEN DK代言台灣服飾在「東區首店」留簽名！棒球迷見王建民超嗨

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記者鮑璿安／台北報導

中信兄弟旗下服飾品牌 BROTHERS SPACE 正式開設首間品牌形象店，驚喜攜手韓團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任 Baseline 系列代言人， DK一直是出了名的棒球迷，這次以極簡卻充滿質感的造型亮相，在台北東區形象店內留下親筆簽名，還見到中信兄弟投手教練王建民，兩人一同交流棒球經十分有趣。

▲▼DK 。（圖／品牌提供）

▲▼DK 。（圖／品牌提供）

▲▼DK 。（圖／品牌提供）

▲SEVENTEEN DK 演繹 Baseline 品牌系列，親筆簽名留下開幕紀念 。（圖／品牌提供）

品牌提到，DK與「台灣之光」王建民交流，從棒球聊到生活日常，讓這次合作不只是時尚活動，更成為棒球文化與韓流偶像交會的難得體驗。這次 DK 選擇以 Baseline 系列現身，一件剪裁俐落的白色T恤搭配深藍色寬版丹寧褲，看似簡單，卻透過俐落輪廓與比例營造出韓系男友感。DK 也親自走訪全新開幕的 BROTHERS SPACE 形象店，並在品牌形象海報上留下親筆簽名，成為開幕紀念的一大亮點。他仔細欣賞 Brothers、Baseline、B.D 與 BOLD ERA 四大系列，不時與工作人員交流服裝設計細節，對於品牌將棒球元素融入生活服飾的概念留下深刻印象。

▲▼DK 。（圖／品牌提供）

▲▼DK 。（圖／品牌提供）

▲▼DK 。（圖／品牌提供）

不同於傳統棒球周邊偏向球場限定穿著，BROTHERS SPACE 希望透過不同系列，重新定義棒球服飾的可能性。其中 Baseline 以城市生活為靈感，利用簡潔版型、低調品牌識別與容易搭配的色彩，打造每天都能穿的基本款；Brothers 系列承載球隊精神，B.D 強調機能與舒適性，BOLD ERA 則加入更多街頭潮流元素，滿足不同穿搭需求。

同場加映

南韓女團 aespa 成員 Winter 近期現身英國，受邀出席溫布頓網球錦標賽，從機場穿搭到觀賽造型都引起討論，以兩套 Polo Ralph Lauren 造型完美詮釋品牌標誌性的英倫學院風與優雅質感，簡直是賽場外最美焦點。Winter 首先以一身黑、灰色調現身機場，選穿 Polo Ralph Lauren 黑色高領無袖針織上衣，搭配灰色高腰寬版西裝褲，透過俐落剪裁與流暢線條勾勒修長比例，簡潔配色更襯托她一頭亮眼金髮，展現成熟洗鍊的都會魅力。造型焦點更落在肩上的 Ralph Lauren Polo Blaze 全新秋冬肩背包。包款以柔和弧形輪廓搭配細膩皮革材質，融入品牌經典馬術美學，兼具實用性與優雅氣息。

▲▼winter 。（圖／品牌提供）

▲▼winter 。（圖／品牌提供）

▲Winter 首先以一身黑、灰色調現身機場，選穿 Polo Ralph Lauren 黑色高領無袖針織上衣 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

SEVENTEEN, DK, 中信兄弟, 王建民, 形象店

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