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理智線斷掉！「最容易衝動星座」Top 3　第一名後悔速度也最快

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自IG tvn）

▲容易衝動又後悔的三大星座，看看你是否也榜上有名。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人做事習慣深思熟慮，也有人總是「先做再說」，等事情塵埃落定才開始後悔。衝動並不一定是缺點，往往代表行動力十足、敢於嘗試，但若少了冷靜判斷，就可能讓自己陷入「早知道就不要」的懊悔循環。以下盤點容易衝動又後悔的三大星座，看看你是否也榜上有名。

Top 3：牡羊座

牡羊座天生行動派，想到什麼就立刻去做，不喜歡拖泥帶水。面對工作、感情甚至購物，只要當下燃起熱情，就容易直接付諸行動，很少花太多時間評估後果。不過，當熱情退去、現實問題浮現後，牡羊座才會開始思考：「是不是太衝動了？」雖然嘴上未必承認，但內心其實經常默默反省，只是下一次遇到相同情況，又很可能重蹈覆轍。

Top 2：雙子座

雙子座最大的問題不是衝動，而是想法變化太快。今天覺得這樣最好，明天又被新的資訊或意見影響，導致決定反覆，甚至一時興起就答應別人、買下商品或展開新計畫。等熱度退去後，雙子座容易開始懷疑自己的選擇，心裡不停想著「如果當初沒有這麼做就好了」，因此後悔的頻率往往比一般人更高。

Top 1：射手座

射手座熱愛自由，也相信「人生就是要勇敢嘗試」，因此遇到喜歡的人、想去的地方，或是突然冒出的點子，通常不會猶豫太久。他們享受冒險帶來的新鮮感，認為很多事情做了再說。然而，射手座有時容易低估風險，高估自己的適應能力，等真正面臨現實壓力時，才發現事情沒有想像中簡單。雖然他們很少沉浸在後悔情緒裡，但也常笑著自嘲：「早知道就不要那麼衝動。」

關鍵字：

星座運勢, 衝動後悔, 牡羊座, 雙子座, 射手座

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