每天一杯手搖先停！營養師分享戒含糖飲1個月　7個改變超有感

▲降低喝手搖飲頻率，有益身體健康。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

手搖飲、汽水、果汁是不少人的日常習慣，但每天一杯累積下來，不只增加糖分與熱量攝取，也可能影響飲食習慣。營養師杯蓋分享，如果連續一個月戒掉含糖飲料，身體可能慢慢出現7個正向變化，不少人都能明顯感受到。

1. 體重可能慢慢下降

杯蓋表示，停止每天攝取含糖飲後，液體熱量自然減少，若沒有用其他高熱量食物補回來，體重有機會逐漸下降。

2. 味覺重新適應甜度

戒糖幾週後，不少人會發現以前習慣喝的飲料變得過甜。杯蓋指出，味覺會隨著飲食習慣調整，長期減少糖分攝取後，對甜味的敏感度也可能改變。

3. 喝水變得更能解渴

不少含糖飲喝完後仍容易想繼續喝，養成以白開水補充水分的習慣，更有助真正補充水分、解決口渴感。

4. 下午比較不容易嘴饞

杯蓋表示，當含糖飲減少後，血糖波動相對較平穩，也有助降低兩餐之間想吃甜食或零食的衝動。

5. 精神與皮膚狀態可能更穩定

少了含糖飲帶來的大幅血糖波動，部分人可能感覺精神狀態較穩定，皮膚也較不容易因整體生活型態改善而受到影響。不過實際變化仍會因個人體質與作息不同而有所差異。

6. 每月還能省下一筆飲料錢

若每天一杯50至70元的飲料，一個月下來可省下約1,500至2,100元，也是不少人意外發現的收穫。

7. 好習慣會慢慢養成

杯蓋認為，一旦成功戒掉每天喝含糖飲的習慣，許多人也會更願意調整其他生活方式，例如增加喝水量、均衡飲食或培養運動習慣。

營養師杯蓋也提醒，沒有必要完全禁止自己喝含糖飲，而是逐步降低頻率與糖量，例如從全糖改微糖、半糖，再慢慢培養喝無糖茶或白開水的習慣，更容易長期維持。