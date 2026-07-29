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甜酷女孩鞋櫃更新！Rosé示範PUMA蝴蝶結鞋、Crocs龐克厚底一次收

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記者鮑璿安／綜合報導

今年鞋履趨勢持續朝兩大方向發展，一邊是以芭蕾風（Balletcore）延伸出的甜美復古風格，另一邊則是融合厚底與龐克元素的率性設計。PUMA與Crocs近期分別推出話題新作，從Rosé演繹的粉嫩Speedcat Etoile，到顛覆品牌印象的Loaferette厚底鞋，都為日常穿搭提供不同風格選擇。

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲PUMA則替經典賽車鞋Speedcat換上全新樣貌，推出Speedcat Etoile系列，並由全球品牌代言人Rosé演繹 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲ROSÉ SPEEDCAT Etoile $3,580 。（圖／品牌提供）

PUMA則替經典賽車鞋Speedcat換上全新樣貌，推出Speedcat Etoile系列，並由全球品牌代言人Rosé演繹。新作延續Speedcat低筒流線輪廓，在麂皮鞋身加入細緻緞面材質，鞋帶改以緞帶設計，鞋頭更繫上蝴蝶結，將賽車鞋的俐落感融入芭蕾風元素，在甜美與率性之間取得平衡。Rosé在形象照中以短版Logo上衣搭配丹寧褲示範穿搭，也讓這雙鞋成為今年最具代表性的復古薄底鞋之一，每一步都散發柔和卻不失個性的時尚魅力。

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲Crocs 卡駱馳 Loaferette 龐克星光熠熠克駱格 女鞋-碳色，NT$3,180。（圖／品牌提供）

Crocs則大膽突破經典洞洞鞋形象，全新推出Loaferette「龐克星光熠熠克駱格」，將樂福鞋輪廓結合穆勒鞋設計，搭配雙金屬釦環、鉚釘裝飾與可拆式麂皮後跟鞋帶，營造甜酷兼具的龐克風格。品牌同步針對女性腳型打造全新鞋楦，搭配4公分厚底與齒狀鞋底，不僅修飾腿部比例，也兼顧穩定性與舒適腳感；鞋帶可拆卸設計更讓鞋款自由切換露跟樂福鞋與克駱格兩種穿法，一雙鞋就能滿足不同造型需求，成為秋冬兼具實穿性與時髦感的新焦點。

關鍵字：

鞋履趨勢, PUMA, Crocs, Rosé, 厚底鞋

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