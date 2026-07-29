奧斯卡影帝穿復古蜘蛛衣挺新片　戴夢幻江詩丹頓古董錶羨煞藏家

▲奧斯卡影帝麥可B喬丹驚喜現身《蜘蛛人：重生日》首映會，穿復古蜘蛛人T恤配法國品牌Jacquemus長褲。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

以電影《罪人》奪下2026奧斯卡影帝的好萊塢男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan），日前驚喜現身新片《蜘蛛人：重生日》的洛杉磯首映會紅毯，他特別選穿一件懷舊風格的蜘蛛人圖案T恤搭配法國品牌Jacquemus的長褲，復古造型贏得好評，外媒笑稱「女主角千黛亞的對手來了」。

曾演出漫威電影《黑豹》大反派的麥可B喬丹，精心打扮出席《蜘蛛人：重生日》首映會，不僅明確表明自己是同為漫威宇宙的明星，更是以粉絲的身分前來力挺，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）見到他到場，不顧訪問進行中立刻轉身送上大擁抱，展現好交情。





▲麥可B喬丹佩戴江詩丹頓70年代的Prestige de la France 1972鑽錶。（圖／CFP）

麥可B喬丹除了選擇服裝用心，搭配的名錶更令錶迷羨慕不已，因為是極為罕見的江詩丹頓（Vacheron Constantin）Prestige de la France 1972古董錶，此款誕生於70年代的非對稱造型腕錶以18K金打造，配有黑色面盤與鑲嵌圓形明亮式切割鑽石的錶殼，雋永優雅的設計是收藏家心中的夢幻逸品。

