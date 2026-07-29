fb ig video search mobile ETtoday

奧斯卡影帝穿復古蜘蛛衣挺新片　戴夢幻江詩丹頓古董錶羨煞藏家

>

▲▼麥可B喬丹 。（圖／CFP）

▲奧斯卡影帝麥可B喬丹驚喜現身《蜘蛛人：重生日》首映會，穿復古蜘蛛人T恤配法國品牌Jacquemus長褲。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

以電影《罪人》奪下2026奧斯卡影帝的好萊塢男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan），日前驚喜現身新片《蜘蛛人：重生日》的洛杉磯首映會紅毯，他特別選穿一件懷舊風格的蜘蛛人圖案T恤搭配法國品牌Jacquemus的長褲，復古造型贏得好評，外媒笑稱「女主角千黛亞的對手來了」。

曾演出漫威電影《黑豹》大反派的麥可B喬丹，精心打扮出席《蜘蛛人：重生日》首映會，不僅明確表明自己是同為漫威宇宙的明星，更是以粉絲的身分前來力挺，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）見到他到場，不顧訪問進行中立刻轉身送上大擁抱，展現好交情。

▲▼麥可B喬丹 。（圖／CFP）

▲麥可B喬丹佩戴江詩丹頓70年代的Prestige de la France 1972鑽錶。（圖／CFP）

麥可B喬丹除了選擇服裝用心，搭配的名錶更令錶迷羨慕不已，因為是極為罕見的江詩丹頓（Vacheron Constantin）Prestige de la France 1972古董錶，此款誕生於70年代的非對稱造型腕錶以18K金打造，配有黑色面盤與鑲嵌圓形明亮式切割鑽石的錶殼，雋永優雅的設計是收藏家心中的夢幻逸品。
 

►千黛亞深V觸角裝炸裂紅毯　腳踩蜘蛛鞋美翻《蜘蛛人》首映

►千黛亞蜘蛛網裝開衩到腿根　神級曲線全露

關鍵字：

奧斯卡影帝, 麥可B喬丹, Vacheron Constantin, 江詩丹頓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

惦惦吃三碗公！其實野心超大星座Top 3 　第一名不吭聲卻默默幹大事

惦惦吃三碗公！其實野心超大星座Top 3 　第一名不吭聲卻默默幹大事

吃玉米先咬哪裡？憑直覺選一個　看出你內心最真實的一面

吃玉米先咬哪裡？憑直覺選一個　看出你內心最真實的一面

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

哈蘭德搭私人飛機曬愛馬仕巨包　腳踩珍稀皮拖鞋極致奢華 巨城最新吃到飽URBAN PARADISE最快8月中登場！430坪比台北大 總是「把天聊死」？3個聊天技巧學起來　讓對方忍不住想繼續 總是腦袋卡卡、一直忘東忘西？營養師揭6大健腦營養　別只靠保健品 私密處有味道正常嗎？夏季保養5重點一次看 洗臉不是越乾淨越好！皮膚科醫師揭「3要3不要」原則 哈蘭德女友曬「343萬錶王」　與貝嫂撞同款珠寶錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面