佘詩曼戴心形培育鑽放閃　秀施華洛世奇七夕新品時髦度破表

▲施華洛世奇代言人佘詩曼演繹培育鑽石新作，展現自信風采。（圖／施華洛奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

8月19日七夕情人節即將到來，積極發展培育鑽石市場的奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski），邀品牌代言人佘詩曼演繹全新培育鑽石形作品，以璀璨鑽光禮贊雋永愛意，兩大主打的Eternity Heart系列與Octagon系列設計簡潔優雅，與任何風格服飾都能完美搭配，襯托佩戴者的自信風采。





▲施華洛世奇Eternity Heart 0.5克拉培育鑽石項鍊，22,000元。





▲施華洛世奇Eternity Heart 0.5克拉培育鑽石戒指，20,000元。

由全球創意總監Giovanna Engelbert精心設計的Eternity Heart系列手鍊、項鍊與戒指，均鑲嵌經過精湛切割工藝打造的心形培育鑽石，0.5克拉款式約2萬元起；Octagon系列則以八邊形金屬包覆圓形培育鑽石，俐落設計充滿個性，兩個系列混搭更加時髦。





▲施華洛世奇Octagon培育鑽石手鍊，23,000元。

Pandora則推出亞太地區獨家上市的全新七夕情人節系列新品，延伸自經典的Pandora Timeless、Pandora Moments與Disney x Pandora等熱門系列，品項涵蓋手鍊、串飾、項鍊、戒指與耳環等，並以14K玫瑰金鍍層以柔和粉色調展現溫暖的金屬光澤，品牌攜手男團Ozone周子翔、李哲言、黃文廷、周祖安、林佳辰與林煥鈞等6位成員演繹新首飾，透過應景的心形、幸運草符碼等設計傳遞甜蜜情意。





▲Ozone 6位成員共同演繹Pandora 2026 七夕情人節玫瑰金系列。（圖／Pandora提供，以下同）





▲Pandora無限璀璨愛意項鍊，4,680元。





▲Pandora可鐫刻心形吊飾，2,880元。