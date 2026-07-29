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3招教你佈置「居家無壓香氛角」　小空間也ＯＫ把家療癒度加倍

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▲客廳,居家,香氛,療癒。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲在家裡打造療癒角其實很簡單，也不需要大空間。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

在忙碌的生活節奏下，家不只是休息的住所，更是修復身心的港灣。除了視覺的整潔，利用「嗅覺」來轉換空間氛圍，是近年來最受歡迎的低成本生活儀式。你不需大費周章地裝修，只要選定家中的一個角落，掌握以下三個關鍵，就能輕鬆建立專屬的香氛基地，讓回到家的每一刻都充滿治癒感。

關鍵一：選定「零壓力」場域，定義專屬儀式感
香氛角的選址至關重要，它必須是你希望徹底放鬆、遠離雜訊的地方。無論是客廳邊桌、窗邊閱讀區，還是臥室床頭或衛浴一隅，重點在於這個角落必須避開堆滿公務雜物的辦公桌或廚房。當你走到這個空間時，視覺要先感到清爽無負擔，嗅覺才能跟著釋放壓力，讓這裡成為你下班靜心閱讀、安穩助眠或享受 SPA 級沐浴的私人神聖小天地。

關鍵二：投資「靈魂產品」，香氣與高顏值兼顧
香氛本身就是一種空間妝點，選對產品能同時滿足嗅覺與視覺的美感體驗。喜歡溫和持香與便利的人，可選用琥珀色玻璃瓶裝的擴香竹；追求極致儀式感的話，香氛蠟燭搖曳的微光能瞬間營造私密溫暖的氛圍；若偏好隨心情更換單方精油，水氧機或無水擴香儀則是絕佳選擇。挑選時只要把握簡約、高質感的瓶身外觀，就能讓香氛單品自然融為角落的大氣擺設。

關鍵三：運用「異材質」堆疊視覺層次與溫度
有了香氛主角後，周邊的軟裝搭配能讓整體氛圍更加立體。試著在香氛角旁鋪設亞麻或羊毛材質的小地墊、擺放一顆柔軟抱枕，利用紡織品的溫潤感呼應香氣；同時加入一盆綠色小植栽、乾燥花或木質小物，以自然元素中和人工物件的冰冷。最後搭配一兩本喜歡的書籍與一張舒適單椅，這個香氛角就不再只是擺飾，而是一個你隨時想駐足沉澱的生活場域。

關鍵字：

居家香氛, 空間布置, 療癒生活, 香氛角落, 生活儀式

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