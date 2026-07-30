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為什麼現在談戀愛成本越來越高？儀式感離不開花錢、高壓節奏情緒更難消化

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

以前談戀愛，只要彼此喜歡就能慢慢磨合，如今進入一段關係之前，許多人還得評估時間、金錢、情緒與未來規劃，當生活壓力變大，選擇變多，對關係的期待也跟著提高，戀愛不再只是心動，還像是一場需要投入大量資源的長期合作，所以越來越多人覺得，現在談戀愛的成本真的不低。

▲。（圖／IG）

＃經濟壓力讓約會變得不輕鬆

吃飯、看電影、送禮物、安排旅行，每一項都需要支出，當物價與生活成本上升，談戀愛也容易變成另一筆固定開銷，尤其當雙方對約會品質、節日儀式感與生活方式的期待不同，金錢問題便更容易成為摩擦來源，愛情原本應該帶來快樂，卻可能因為誰付得多、誰付得少，逐漸變成壓力。

＃情緒陪伴需要投入更多心力

現代人工作忙碌、生活節奏快，本身已經承受不少情緒壓力，進入關係後，還需要傾聽、安撫、溝通與處理衝突，若其中一方習慣把所有負面情緒交給伴侶消化，另一方就會長期處在疲憊狀態，戀愛不只需要時間，更需要穩定的情緒能力，否則兩個人靠近之後，不一定互相療癒，也可能互相消耗。

＃對未來的要求變得更加複雜

現在談戀愛，往往不只看個性合不合，還要考慮收入、工作地點、家庭背景、婚姻觀、生育選擇與生活習慣，許多人不是不想愛，而是害怕投入幾年後，才發現彼此沒有共同未來，當每一段感情都可能牽動人生規劃，人們自然會更謹慎，也更容易在真正開始之前，就先被現實勸退。

關鍵字：

戀愛, 感情

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