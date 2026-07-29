粉紅浪漫來襲！七夕限定TOM FORD奶油粉紅眼影、YSL銀粉金屬紋氣墊都美爆

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

七夕情人節即將到來，除了鮮花與巧克力，精緻實用的美妝好禮也能替浪漫加分，各大品牌也紛紛打造重量級的限定彩妝，以精緻的光影流轉與優雅色彩，為妝容注入無可抗拒的奢華誘惑。

＃TOM FORD 禁忌玫瑰系列高級訂製雙格眼影盤，NT$2,350

以經典私人調香系列「禁忌玫瑰 Rose Prick」的帶刺玫瑰意象為靈感，透過奶油粉色的限定外盒打造出七夕限量彩妝單品，其中，雙格眼影盤全新兩款限定色選，#Pink Desire運用柔粉珠光揉合細膩的玫瑰光澤，輕輕一抹即可疊加出溫柔且極富層次的清透眼妝；而#Smoked Rose則將煙燻玫瑰色調結合絲緞般的棕調光澤，能完美提升雙眼的立體度，勾勒出若即若離、深邃而神祕的迷人眼神。

＃YSL 超模光感精華水氣墊，NT$3,180



被無數彩妝迷熱愛的口碑明星「粉氣墊」，今年七夕特別披上奢華的粉銀金屬織紋限定包裝，將柔美與冷冽完美融合，展現高級訂製服般的精緻質感，特別添加高達60%的水光精華，搭配獨家的長效保濕配方，一拍即可輕盈服貼於肌膚纹理，由內而外自然透出細膩的晶透光采。

＃PAUL & JOE 西洋菊啵啵果凍唇露，NT$930



來自法國浪漫美學的全新秋季彩妝力作，主打如果凍般晶亮多汁的雙唇，採用輕盈的水感染唇配方，能迅速貼合唇部肌膚，並導入獨家「高透明亮澤油膜」科技，在雙唇表面形成一層剔透的光膜，完美鎖住鮮明色澤，更特別添加橙花精露、白百合萃取與陽離子玻尿酸等豐富保濕成分，長效滋潤補水修飾唇紋。