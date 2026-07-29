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臉一直長痘痘？營養師提醒少碰4種食物　吃太多恐讓皮膚反覆發炎

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▲▼長痘痘食物。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲痘痘冒不停可能和吃的食物有關。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天天氣悶熱，不少人飽受痘痘、粉刺困擾，營養師孫語霙表示，除了清潔、作息與壓力外，日常飲食也可能影響皮膚狀況，如果這4類食物吃得太頻繁，部分人可能更容易反覆冒痘。

1. 甜食、含糖飲

蛋糕、餅乾、糖果及全糖飲料等高糖食物若攝取過多，可能使血糖波動較大，進而影響皮脂分泌。若想滿足甜食慾望，可適量以天然水果取代部分精緻甜點。

▲▼長痘痘食物。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

2. 乳品

鮮奶、起司等乳製品並非所有人都會造成長痘，若發現自己每次攝取乳品後皮膚狀況容易惡化，可嘗試減少攝取，並以鈣質強化植物奶或其他含鈣食物替代，觀察是否改善。

3. 乳清蛋白

不少健身族會補充乳清蛋白，但營養師孫語霙提醒，部分人增加乳清蛋白攝取後，痘痘可能變得更明顯。若有類似情況，可嘗試改用大豆蛋白或豆漿等蛋白質來源，再觀察皮膚變化。

▲▼長痘痘食物。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

4. 麻辣鍋、重口味飲食

高油、高鹽、重辣的飲食，再加上加工火鍋料攝取過多，容易讓整體飲食失衡。建議吃火鍋時可選擇較清淡的湯底，多搭配蔬菜、原型食材，減少油炸及加工食品比例。

營養師孫語霙最後也提醒，每個人的體質不同，痘痘形成也與荷爾蒙、睡眠、壓力、清潔習慣及遺傳等因素有關。若痘痘反覆發作或情況嚴重，建議尋求皮膚科醫師協助，找出真正原因。

關鍵字：

痘痘, 飲食, 營養師, 乳清蛋白, 皮膚保養

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