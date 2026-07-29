試開箱／聖羅蘭最愛傳奇珠寶化為香水　炙熱與清冷感交織出時髦香氣

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

YSL的設計向來展現出女性性感俐落的氛圍，像是率性的「煙管褲」（Le Smoking）至今仍然是象徵女性平權的重要代表作，以其高級訂製服、標誌性面料為概念設計的時尚訂製香水，於2025年推出13款作品，今年則以聖羅蘭大秀中的傳奇珠寶「摯愛之心」（Coeur fétiche）為題，打造出晶瑩剔透又充滿炙熱魅力的香氣。

由珠寶大師Roger Scemama所設計的「摯愛之心」（Coeur fétiche）在1961年誕生，不對稱的心形鑲嵌著煙燻灰鑽、紅水晶與珍珠水滴，在每場大秀都會由聖羅蘭最鍾愛的模特兒配戴登場，具有舉足輕重的地位；以此作為靈感，全新的時尚訂製香水 熾心紅石應運而生，透過香材描繪出鑽石般閃耀，同時又充滿熱情張力的氛圍。

時尚訂製香水 熾心紅石淡香精是由調香大師Daniela Andrier（Givaudan）在嗅覺之中演繹，專屬紅水晶、煙燻灰鑽的冰清冷冽透過醛香釋放其高冷魅力，交織緋紅琥珀以及樹脂溫潤柔滑的包覆感，讓整體香氣充滿著冷暖不同的衝突感，一抹鳶尾花的淡雅粉香更是將珠寶貼膚的意境詮釋到極致，相當前衛又時髦的一款香氣。

以繁複文藝感受到推崇的GUCCI BEAUTY也在近期發表GUCCI花悅金燦女性淡香精，調香大師Alberto Morillas將Bloom香氛系列經典的白色花束香調，透過創新頂空氣體萃取技術，讓茉莉花、晚香玉原精更加絲滑柔潤，宛如牛奶浴般的包覆身體肌膚，浪漫又優雅。