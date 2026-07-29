韓女團人氣就是流量密碼！WINTER、ANNA、WONHEE接連拿下美妝代言

記者曾怡嘉／綜合報導

韓流熱度持續延燒，美妝品牌近來紛紛找來人氣南韓女團成員擔任品牌代言人，從醫美保養、開架保養到護髮品牌，都可見新生代偶像身影。aespa成員WINTER、MEOVV成員ANNA及ILLIT成員WONHEE近期接連加入品牌陣容，也反映品牌積極搶攻Z世代消費族群。

#ILLIT WONHEE成fino品牌大使 詮釋柔順光澤秀髮

▲fino高效滲透護髮精華（輕盈水感質地），70ml，399元。

日本人氣護髮品牌fino宣布，由韓國女團ILLIT成員WONHEE擔任全新品牌大使。品牌表示，WONHEE以清新少女形象及一頭柔順長髮受到關注，此次合作希望傳遞健康光澤秀髮形象，也為品牌注入年輕活力。

#肌研攜手MEOVV ANNA 打造全新亞太品牌形象

▲肌研光透潤胜肽新生面膜嚴選「維生素C五胜肽」，結合維生素C提亮褪黑，以及五胜肽彈潤抗老的雙優勢，幫助重啟肌膚原生修復力。

肌研宣布MEOVV日籍成員ANNA（田中杏奈）擔任亞太區最新代言人，並推出全新廣告企劃，希望藉由ANNA的多元造型演繹品牌「健康美肌」理念。

#aespa WINTER出任AHC全球品牌大使

韓國醫美保養品牌AHC宣布，由aespa成員WINTER擔任全球品牌大使。品牌表示，此次合作是2026年全球品牌策略的重要布局，期待透過WINTER的形象，傳遞品牌強調的科研保養理念，並吸引更多年輕世代關注。