「再討厭也要熬滿一年」專家：過時的6個職場舊觀念不要理

▲現代社會對於職場的定義已經有改變，別被過時的觀念捆綁。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

職場上不免常聽到前輩或長官傳授各種大道理，「履歷不能太難看，就算再痛苦也要硬撐滿一年」、「多接點工作，老闆總有一天會看到你的努力」。國外職涯導師直接點名，許多流傳已久的職場金句其實早過時，非但對職涯沒幫助，反而容易讓人深陷焦慮與職涯瓶頸。

徵才條件沒有 100%，不敢投履歷

看到夢幻職缺的條件寫得滿滿滿，很多人還沒試就先把自己給淘汰了。職涯顧問 Cynthia Pong 表示，公司寫的徵才條件，大部分只是 HR 或主管心中的「完美願望清單」，根本不需要每一項都完美符合。只因為少符合一兩項就自己放棄，結果白白錯失好機會。發現自己具備大部分的「核心能力」，就值得勇敢把履歷寄出去！

即使很痛苦，第一份工作至少要熬滿一年

「換工作換太快履歷會黑掉啦！」、「才做幾個月就想走，表示你抗壓性低！」職涯教練 Harleny Vasquez 直言，在不適合或有毒的環境裡死撐，最後受傷的只有你自己的身心狀態。現在的職場早就不是「一家公司做到退休」的時代了，企業反而更看重你的應變能力與多元經驗。



與其整天糾結做多久才算合格，不如問問自己：「這段經歷讓我學到了什麼？我準備好迎接下一個挑戰了嗎？」

要把自己做到「不可被取代」

想在公司做到「非你不可」，拚命加班、有求必應。但領導力教練 Phoebe Gavin 提醒，把這句話當真就太天真了。因為當公司經營不善或決定裁員時，高層看的是整體架構跟成本，根本不會因為你平常很努力、很貼心就對你手下留情。

比起虛無飄渺的不可取代性，不如幫自己建立「就算被裁員也沒在怕」的底氣！例如存好緊急預備金、平時多累積人脈，並且持續更新自己的專業技能，讓自己隨時都有隨時轉身離開的實力。

多做一點，長官總有一天會看見

吃苦當吃補的心態，默默接了一堆不屬於自己的雜事，總以為默默付出會換來升遷。沒有相應報酬的努力，在別人眼裡很多時候只是「好說話、好使喚」而已。接下額外任務前，先確認好會不會有實質的獎勵或補償；除非這個專案能幫你認識關鍵的大佬，或是能學到極具價值的技術，否則千萬別為了「刷存在感」而把自己榨乾。

找一份有熱情的工作，上班都很開心

這句話聽起來超夢幻，但如果太認真看待，很容易變成精神勒索。有熱情不代表一定要拿它來吃飯。如果你喜歡攝影、手作或跳舞，把它當成興趣很棒，但一旦變成每天要面對 KPI 與商業考量的正職，原本的樂趣很可能瞬間消失，還會帶來巨大的經濟壓力。

如果你發現自己只喜歡這件事本身，卻討厭背後那些商業運作，那就把它好好當成下班後的興趣吧！一份好工作不一定要實現你的終極夢想，只要它能提供穩定的收入，讓你下班後有錢有閒去享受生活、做自己喜歡的事，這樣的工作就已經非常夢幻。

工作一定要有意義，不然人生就很空虛

整個人生的價值感全押在工作上，一旦工作遇到挫折或被裁員，你的整個世界就會跟著塌掉。請隨時提醒自己，工作只是生活的一部分，它不能代表全部的你。下班後的生活、朋友、家人以及你的興趣，都比工作更有意義。