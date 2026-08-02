千黛亞《蜘蛛人：重生日》8套宣傳造型　與湯姆霍蘭德戲裡戲外都放閃

▲千黛亞《蜘蛛人：重生日》宣傳，風塵僕僕飛往各地打片、穿著華服，留下美照。（索尼影業提供）



圖文／鏡週刊

上次千黛亞（Zendaya）為了宣傳電影《奧德賽》（The Odyssey），在一個星期內變換了多種造型，現在等到自己身為女主角的《蜘蛛人：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）上映，當然也不能馬虎，一口氣至少出動8套服裝造型，從6月初起就在各地打片，順便跟男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）戲裡戲外合體放閃！（我的眼睛！我的眼睛！）

這些美麗的造型，依然歸功於長年合作的造型師勞洛奇（Law Roach），秉持著電影主題（不就是蜘蛛精？！啊，不是！），基本上分成兩大類服裝。如果是白天的媒體拍照會，就是穿著符合她年紀的青春感，甚至讓美腿露出來、視覺有修長效果的造型。假使出席夜間的粉絲活動，那就會換上比較正式的晚禮服，然後加上成熟的妝髮，有一點黑暗的感覺。其實最後在紐約世界首映的紅毯，千黛亞就是一身黑，但如果硬要放進來的話，很抱歉，我們稿擠、版面有限，等到你們小兩口炒新聞時，我們才會考慮放。

秉持著漫威上映前無法爆雷的政策，所以這些宣傳出席活動，都要很小心受訪、跟粉絲互動。最有趣的一場，就是發生在墨西哥，粉絲突然開口跟她求婚，「嫁給我吧！」千黛亞頭也不回地吼回去：「太慢了！」這算是旁敲側擊，回答了她跟男主角湯姆霍蘭德已經悄悄結婚的傳聞了吧！但這給了我們靈感，以後求證公眾人物到底有沒有結婚，最好的方法就是直接跟對方求婚！如果對方回絕了，表示已經死會。

▲時間是6月，傳出湯姆霍蘭德（左）跟千黛亞（右）秘密結婚，然後湯姆本人證實了，結果這兩個人就在馬德里宣傳上給我這樣含情脈脈。（索尼影業提供）

▲造型師勞洛奇再度使出舊衣新穿的手法，這一件John Galliano's在1997年的「馬戲團」系列服裝，正面有印花，背部是大露背設計，搭配水晶珠蜘蛛網鏈的午夜藍晚禮服。（索尼影業提供）

▲在法國的粉絲見面會，只換上一件價值美金35元、印有蜘蛛人字樣的黑色T恤，是造型師勞洛奇在ebay上挖寶找到的。（索尼影業提供）

▲復古的Gianni Versace 1997年兩件式、紅藍雙色服裝，用配色來呼應蜘蛛人的服裝設計，表面綴滿施華洛世奇的水晶。鞋子應該跟巴黎穿的同一雙。（索尼影業提供）

▲入夜後在義大利聖天使城堡的活動，換上復古的Giorgio Armani 1990年春夏透明薄紗禮服，以水晶裝飾蜘蛛網刺繡和串珠昆蟲細節為特色。（索尼影業提供）

▲運動型紅色足球風格的長袖球衣，搭配Coach的淡米色和棕色格紋及膝裙。（索尼影業提供）

▲在荷蘭穿上Alexander McQueen 2026秋冬系列，透明的斜裙，套上後長前短的黑色外套，以不對稱的下襬和白色花卉貼花，加上Stéfère Jewelry的作品裝飾 。（索尼影業提供）

▲Vetements寬大版西裝外套，搭配黑色鈕釦襯衫，白色領帶，還有黑色高乳膠高跟靴。髮型是參考漫畫當中蜘蛛人的反派人物負極先生。耳環也是蜘蛛網造型。（索尼影業提供）

▲在上海活動上，千黛亞身穿Atelier Versace SS16高級訂製服，黑色網狀設計象徵著蜘蛛網，開到大腿的高衩，搭配煙燻妝，感覺就是蜘蛛女。（索尼影業）

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