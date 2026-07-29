香奈兒頂級珠寶重現經典符碼　2.1億祖母綠戒指震撼全場

▲鑲嵌10.44克拉祖母綠的IMPRIMÉ ÉMERAUDE戒指是此次香奈兒珠寶展最高價之作，211,949,000 元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）《Signes & Symboles》 頂級珠寶系列今（29日）在台亮相，全系列以嘉柏麗·香奈兒創作宇宙的核心意象山茶花、星辰、太陽、獅子為靈感，揉合她鍾愛的拜占庭風格，並大量運用垂直與水平對稱的純粹幾何排列展現大氣風格。步入會場旋即被品牌精選的「四大珍貴寶石」吸引目光，以藍寶石、紅寶石、祖母綠與鑽石為主石的造型戒指一字排開，氣勢非凡。

《Signes & Symboles》 頂級珠寶系列共有《LES IMPRIMÉS》、《LE LION EMBLÉMATIQUE》、《LES BIJOUX TALISMANS》與《LES SYMBOLES》等四大篇章，彰顯嘉柏麗·香奈兒所愛的經典符碼與護身符等象徵性設計。此次珠寶展最高價之作為鑲嵌10.44克拉祖母綠的IMPRIMÉ ÉMERAUDE戒指，這枚來自哥倫比亞無浸油祖母綠極為珍罕，兩側分別鑲飾兩朵山茶花，身價高達211,949,000元。





▲香奈兒太陽、星辰與山茶花符碼交織的IMPRIMÉ PLASTRON 18K金鑲鑽石與黃色藍寶石項鍊，60,557,000元。





▲香奈兒可轉換式設計的LION MILLÉNAIRE戒指，鑲有1顆約9.41克拉橢圓形切割紅寶石與1顆約1.53克拉圓形明亮式切割D VVS1鑽石，174,942,000元。

品牌深厚設計底蘊也反映在IMPRIMÉ PLASTRON項鍊上，香奈兒巧妙結合太陽、星辰與山茶花交織出宛如拉夫領的項鍊，著實華美；而可轉換式設計則讓佩戴者實踐穿搭自由，以Toi et Moi 戒身設計登場的LION MILLÉNAIRE戒指，一側是鑲嵌於黑瑪瑙的半浮雕造型鑲鑽獅首、一側是未經加熱處理的9.41克拉橢圓形切割莫三比克紅寶石，可各自單獨佩戴或合而為一，無論美學、工藝與寶石選擇，香奈兒都完美呼應嘉柏麗·香奈兒所說：「我的珠寶創作，代表著一種理念。」





▲香奈兒TALISMAN SIGNATURE鑲嵌鑽石與粉紅尖晶石耳環，4,441,000元。





▲模特兒佩戴香奈兒SYMBOLE CAMÉLIA ROSE戒指主石為10.32克拉橢圓形切割D FL鑽石，100,928,000元。

今年Boucheron（寶詩龍）全新Carte Blanche高級珠寶系列聚焦於人與人之間微妙而深刻的連結，以Cluster項鍊輪廓作為共同語言延伸出五組項鍊與戒指，當中Rain主題由白金、水晶與密鑲鑽石組成的項鍊及戒指，巧妙營造出鑽石如雨滴傾瀉於肌膚上的視覺幻象；另一個Flower主題則包含耗時約3,290小時完成的項鍊與戒指，靈感來自繁花壁紙般的裝飾圖騰，展現花朵從含苞到綻放的生命歷程，特別與微型彩繪藝術家合作，在粉紅石英上逐一手工繪製花卉不同層次與變化，Boucheron以創意手法結合傳統珠寶工藝，再次創造驚喜。





▲Boucheron 2026 Carte Blanche, Human Being高級珠寶系列Rain項鍊以白金打造，鑲嵌水晶並密鑲鑽石。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲Boucheron鑲嵌 3.26 克拉 D VVS1 枕形切割鑽石、總重 1,532 克拉的粉紅石英，並鋪鑲鑽石，以玫瑰金、白金與鉑金打造的Flower項鍊。