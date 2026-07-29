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真正喜歡你的人，不會讓你一直猜！5個戀愛訊號一次看

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▲▼5個戀愛訊號一次看。（圖／翻攝自FB/tvn drama）

▲一段健康的關係，應該帶來安心而不是猜測。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

戀愛初期最讓人焦慮的，往往不是告白，而是不知道對方到底有沒有意思。其實，真正喜歡一個人，通常會透過行動表達，而不是讓對方長期陷入猜測。如果你總是因為一段關係患得患失，不妨觀察以下5個戀愛訊號，看看愛情是否來敲門。

1. 會主動找你，而不是永遠等你開口

真正有好感的人，不會總是等著你主動傳訊息，而是願意分享生活、關心你的近況，讓互動自然持續。

2. 說過的事會記得

無論是你喜歡的食物、重要的日子，還是曾經提過的小願望，對方願意放在心上，代表他有認真聽你說話，也在意你的感受。

3. 願意把時間留給你

每個人都有自己的生活，但喜歡一個人時，通常會願意安排時間見面、回覆訊息，或一起規劃未來的行程，而不是總是以忙碌為理由。

4. 讓你有安全感，而不是患得患失

健康的感情不需要靠猜測維持。如果對方的態度始終一致，不會忽冷忽熱，也願意坦誠溝通，通常更容易建立彼此的信任感。

5. 會把你放進未來規劃

無論是一場旅行、一頓晚餐，甚至聊到未來想做的事，當對方習慣把你放進計畫裡，往往代表這段關係對他而言具有一定的重要性。

▲▼5個戀愛訊號一次看。（圖／翻攝自FB/tvn drama）

每個人的表達方式不同，有些人熱情、有些人內斂，但真正重視一段關係的人，通常會透過穩定的行動讓對方感受到安心，而不是長期處於猜測與不安之中。若一段關係總讓你反覆懷疑自己的位置，也許比起一直找答案，更值得重新思考彼此是否適合。

關鍵字：

戀愛訊號, 感情觀察, 曖昧關係, 愛情心理, 安全感

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