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睡醒還是累？4個「入夢行事曆」幫助睡得更好　好眠從白天開始

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▲▼睡眠提醒。（圖／品牌提供）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲「睡好」對現代人已是奢求。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明睡了好幾個小時，隔天醒來還是覺得疲累？除了睡眠時間長短，生活作息也可能影響睡眠品質。純淨香氛品牌auscentic分享「入夢行事曆」概念，建議透過4個日常提醒，逐步建立固定作息，讓身體更容易進入放鬆狀態。

▲▼睡眠提醒。（圖／品牌提供）

▲（圖／品牌提供）

1. 下午3點30分後　留意咖啡因攝取時間

有喝咖啡習慣的人，可將最後一杯咖啡安排在睡前至少8小時以前。品牌表示，咖啡因可能影響睡意出現，也可能干擾夜間睡眠品質，若當天打算提早休息，建議同步提前停止攝取含咖啡因飲品。

2. 晚上7點30分後　避免睡前吃太飽

最後一次進食可安排在睡前至少4小時，避免消化系統持續運作影響休息。若晚餐時間較晚，可適度減少份量，並選擇較容易消化的食物，降低身體負擔。

3. 睡前30分鐘建立固定儀式

每天睡前以相同步驟進行簡單放鬆活動，例如調暗燈光、伸展身體、閱讀或靜坐，都有助於讓身體逐漸進入休息模式。重複相同習慣，也有助建立固定的睡前節奏。

4. 固定睡覺、起床時間

除了睡多久，規律作息同樣重要。品牌建議，可固定每天睡眠時段，例如晚上11點30分至隔天早上7點30分，平日與假日的作息差距盡量不要超過1小時，有助維持穩定的生理時鐘。

關鍵字：

睡眠品質, 助眠, 作息規律, 咖啡因, 睡前習慣

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