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千黛亞穿奢華「水晶蛛網裙」亮相　轉身驚喜秀黃金小蜘蛛

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▲▼ 蜘蛛人 。（圖／CFP）

▲千黛亞（右）與老公湯姆霍蘭德現身《蜘蛛人：重生日》首映會，湯姆別著Pragnell蜘蛛胸針。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星千黛亞（Zendaya）與老公湯姆霍蘭德（Tom Holland）連袂出席《蜘蛛人：重生日》倫敦首映會，夫妻倆好默契，都別上蜘蛛造型胸針點綴，身穿酒紅色正裝的湯姆霍蘭德將Pragnell設計的蜘蛛胸針別在領帶上，最酷的蜘蛛腳具獨立關節可動作；千黛亞轉過身則秀出別在禮服閃亮蛛網之間的Keren Wolf黃金小蜘蛛，吸引媒體搶拍。

▲▼ 蜘蛛人 。（圖／CFP）

▲千黛亞穿著澳洲設計師品牌Tamara Ralph閃亮的蛛網禮服。（圖／CFP）

千黛亞在《蜘蛛人：重生日》馬不停蹄的全球巡迴宣傳中，穿搭幾乎款款呼應蜘蛛人主題，且總令人耳目一新。有別於周一於洛杉磯場的歌德風格，她昨現身英國以優雅大氣造型登場，穿著澳洲設計師品牌Tamara Ralph 2026秋冬高訂系列作品，採用沙漏型的剪裁搭配層次分明的乳白色面料，緊身馬甲與魚尾裙上綴滿了金色長方形切割寶石，增添璀璨光芒。

▲▼ 蜘蛛人 。（圖／CFP）

▲千黛亞轉過身秀出Keren Wolf設計的黃金小蜘蛛。（圖／CFP）

長方形切割寶石如披肩般垂墜於肩膀並環繞上臂，一路延伸至禮服正反面，宛如華麗蜘蛛網，有趣的是在背後別上黃金小蜘蛛更加生動，千黛亞同時佩戴Mouawad巨鑽耳環，配上蓬髮造型，紅毯女神氣場無敵。

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關鍵字：

千黛亞, 湯姆霍蘭德

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