LIFE經典／美國La-Z-Boy導入3D服務　從一張沙發窺見未來零售趨勢

▲美國家具品牌La-Z-Boy近期宣布，擴大採用全新的 3D Cloud 雲端技術。（圖／翻攝La-Z-Boy官網）

記者蔡惠如／綜合報導

選購家具時，我們總是只看款式，想像它擺在家是什麼模樣，但並非所有人都有概念，失準是常發生的事，美國家具品牌 La-Z-Boy 近期宣布，擴大採用全新的 3D Cloud 雲端技術，透過全新的 API 架構，消費者可從既定的選項組合，選出自己最喜歡的搭配，雖然只是個開始，但也可窺見居家零售業即將迎來的客製化趨勢。

過往客製化家具為了產生一張擬真的色彩搭配圖，往往需要耗費數小時甚至數天進行人工電腦渲染。La-Z-Boy 導入的新系統，能即時針對每一種產品與風格組合產生影像，不論消費者是在線上瀏覽還是門市選購，都能秒速看到家具客製後的真實模樣。

這項技術在未來除了更精準地向客戶呈現成品，也讓消費者能在家中即時模擬空間擺設，將進一步整合空間掃描與 AI 視覺技術，讓居家設計更加直覺流暢。La-Z-Boy 的這項數位轉型看似只是圖片生成技術的升級，實則反映整體消費市場與零售供應鏈正在發生的變革：

包括消除試錯成本，客製化商品多半伴隨著高風險與高門檻，消費者常因「收到實品與想像不符」而卻步。隨著高精細度 3D 技術的普及，「所見即所得」將成為零售標準配備，降低大眾嘗試個性化家具的門檻。

此外，更精準購物選擇，也讓家具廠轉向「接單後生產」，降低庫存與環境浪費，在過去預先製造並囤積大量商品，造成倉儲空間消耗與潛在的廢棄物。透過此購物法，品牌能更有信心推行「先下單、後生產」的營運模式，從源頭減少過剩生產，為環境永續帶來正面影響。