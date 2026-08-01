fb ig video search mobile ETtoday

LIFE經典／美國La-Z-Boy導入3D服務　從一張沙發窺見未來零售趨勢

>

▲美國家具品牌La-Z-Boy近期宣布，擴大採用全新的 3D Cloud 雲端技術。（圖／翻攝La-Z-Boy官網）

▲美國家具品牌La-Z-Boy近期宣布，擴大採用全新的 3D Cloud 雲端技術。（圖／翻攝La-Z-Boy官網）

記者蔡惠如／綜合報導

選購家具時，我們總是只看款式，想像它擺在家是什麼模樣，但並非所有人都有概念，失準是常發生的事，美國家具品牌 La-Z-Boy 近期宣布，擴大採用全新的 3D Cloud 雲端技術，透過全新的 API 架構，消費者可從既定的選項組合，選出自己最喜歡的搭配，雖然只是個開始，但也可窺見居家零售業即將迎來的客製化趨勢。 

▲美國家具品牌La-Z-Boy近期宣布，擴大採用全新的 3D Cloud 雲端技術。（圖／翻攝La-Z-Boy官網）

過往客製化家具為了產生一張擬真的色彩搭配圖，往往需要耗費數小時甚至數天進行人工電腦渲染。La-Z-Boy 導入的新系統，能即時針對每一種產品與風格組合產生影像，不論消費者是在線上瀏覽還是門市選購，都能秒速看到家具客製後的真實模樣。

▲美國家具品牌La-Z-Boy近期宣布，擴大採用全新的 3D Cloud 雲端技術。（圖／翻攝La-Z-Boy官網）

這項技術在未來除了更精準地向客戶呈現成品，也讓消費者能在家中即時模擬空間擺設，將進一步整合空間掃描與 AI 視覺技術，讓居家設計更加直覺流暢。La-Z-Boy 的這項數位轉型看似只是圖片生成技術的升級，實則反映整體消費市場與零售供應鏈正在發生的變革：

包括消除試錯成本，客製化商品多半伴隨著高風險與高門檻，消費者常因「收到實品與想像不符」而卻步。隨著高精細度 3D 技術的普及，「所見即所得」將成為零售標準配備，降低大眾嘗試個性化家具的門檻。

 此外，更精準購物選擇，也讓家具廠轉向「接單後生產」，降低庫存與環境浪費，在過去預先製造並囤積大量商品，造成倉儲空間消耗與潛在的廢棄物。透過此購物法，品牌能更有信心推行「先下單、後生產」的營運模式，從源頭減少過剩生產，為環境永續帶來正面影響。

關鍵字：

家具客製, 3D技術, 雲端應用, 零售轉型, 永續生產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

「再討厭也要熬滿一年」專家：過時的6個職場舊觀念不要理

「再討厭也要熬滿一年」專家：過時的6個職場舊觀念不要理

《金特務》蘇志燮根本西裝天花板！私服大叔魅力拉滿　藏著可愛反差

《金特務》蘇志燮根本西裝天花板！私服大叔魅力拉滿　藏著可愛反差

為什麼總是被提分手？5種相處模式最容易把另一半越推越遠 莎莉賽隆神級身材太狂　深V開到肚臍、閃耀流蘇裝制霸紅毯 YSL把經典紅寶石變香水！MISS DIOR首推可換蝴蝶結瓶飾　精品控搶收藏 越戒澱粉越難瘦？醫師點名7種優質碳水　地瓜、燕麥都上榜 C羅曬「鴿子蛋」傳周末結婚　秀冰塊腹肌寫「Not Yet」暗藏密碼 手機交給櫃檯保管、房裡有頌缽　住台北蛋黃區「嵨開安旅」找到深度的平靜 女生一定要學會的三個反脆弱能力！不依賴任何人就是生活的底氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面