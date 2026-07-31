專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

▲有毒的職場不需強迫自己待著。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

明明每天忙得焦頭爛額，升遷加薪卻總是沒自己的份？倫敦大學學院與哥倫比亞大學組織心理學教授、同時也是人才評估科技公司 DeeperSignals 共同創辦人的 Tomas Chamorro-Premuzic 博士指出，職場文化就像一套隱形的演算法，深深影響著每個人的職涯發展與心理健康。許多人往往在身心俱疲後，才意識到自己身處不健康的環境。

Chamorro-Premuzic 博士特別列出了 6 個有毒職場的關鍵警訊，幫大家即時檢視目前的職涯環境，別被劣質環境綁架，及時停損才是對職涯負責。

努力與回報嚴重脫節

在健康的公司裡，付出與收穫通常成正比；但在有毒職場中，升遷與獎金往往取決於「你認識誰」或「多會做表面功夫」。這種環境會讓人發現「裝忙」比「實幹」更有用，最後導致有能力的人心灰意冷，毫無貢獻的人反而平步青雲。



主管有魅力，但卻沒誠信

有些領導者極具個人魅力且擅長畫大餅，但言行不一、缺乏責任感，甚至重用私人關係而非專業能力。Chamorro-Premuzic 博士提醒，大眾常誤把「自信」當成「能力」，這類盲目自信的主管往往會引領團隊走向災難。



辦公室政治氾濫

在不敢講真話的環境裡，提出反對意見會被懲罰，大家只能選擇順從。資訊被私下壟斷，大家都把精力花在討好高層而非解決問題，最典型的狀況就是「大會上不敢講，會後私下各種抱怨」。



崇尚盲目忙碌，而非「實際產出」

加班到深夜、開不完的會議、展現出疲憊不堪的樣子，在有毒職場會被視為「敬業」的表現。然而，注意力被瑣碎事項碎片化，反而大大降低了生產力，演變成只重姿態的「表演式工作」。



人才是用來背鍋的

有些公司雖然高薪聘請頂尖專家，但在決策時卻將他們排擠在外，或是進行微不足道的管理。當專業意見不受尊重、嘗試創新反而承擔風險時，員工的判斷力與創造力就會被徹底抹煞。

口號很會喊，實際行為兩套標準

牆上貼滿了「重視團隊」、「多元包容」等核心價值，但在面臨績效考核、升遷或危機處理時，高層卻做出完全相反的決定。這種巨大的落差，只會讓員工產生強烈的嘲諷感與不信任。

專家強調，有毒文化往往是漸進式蔓延的，甚至常被短期的業績光鮮所掩蓋。企業文化不只是背景裝飾，而是決定人才發光發熱抑或被浪費掉的關鍵系統。當你發現自己正處於上述的有毒環境中，請務必清醒認識到，「這不是你的問題，而是整體組織體系的失能」。面對持續消耗你身心靈與專業價值的環境，最明智的選擇不是委屈求全或盲目忍耐，而是果斷規劃跳槽、即刻停損離職。