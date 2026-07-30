越南話題結構女裝BUNNYHILL信義店登場！mini matters花小兔甜酷風一次收

記者鮑璿安／綜合報導

亞洲設計品牌近年快速崛起，除了韓國、日本之外，越南新銳時尚勢力也逐漸受到市場關注。越南女裝品牌 BUNNYHILL Concept 即日起至8月9日進駐新光三越台北信義新天地A11打造期間限定快閃店，以俐落結構剪裁、低飽和色彩與極簡輪廓，展現當代女性兼具柔美與力量的設計語言；同時台灣品牌 mini matters 則攜手超人氣療癒IP「花小兔」推出24款限定聯名，從服飾、包款到配件全面萌化少女心，為夏日穿搭注入截然不同的風格魅力。





▲越南女裝品牌 BUNNYHILL Concept 即日起至8月9日進駐新光三越台北信義新天地A11打造期間限定快閃店 。（圖／品牌提供）

BUNNYHILL Concep以「柔和與力量並存」為核心理念，擅長利用立體剪裁、流暢線條與結構細節塑造俐落輪廓，低彩度的大地色系與灰霧色調，更讓整體造型散發高級質感。無論是不對稱背心、立體打褶上衣，或是份量感十足的寬版褲型，都透過建築感輪廓重新詮釋女性身形，在簡約中保留細節層次，也讓品牌成為近年備受矚目的越南新生代設計代表。





▲mini matters則延續品牌擅長的日系復古美學，攜手療癒IP「花小兔」推出24款聯名單品 。（圖／品牌提供）

mini matters則延續品牌擅長的日系復古美學，攜手療癒IP「花小兔」推出24款聯名單品，把可愛元素融入日常穿搭。系列包含撞色細肩背心、刺繡T恤、牛仔七分褲、蛋糕裙等服飾，利用藍粉撞色肩帶、波點拼接、花小兔刺繡等細節增添辨識度；配件部分更推出變裝娃娃吊飾、毛絨娃包以及2way包款，包蓋融入花小兔垂耳輪廓，還附有可磁吸裝飾的迷你娃娃，兼具收藏與穿搭趣味，完整延伸療癒風格。