說流行／根本Hailey Bieber的衣櫥！搶看Miu Miu秋冬爆款包、Bubble球鞋回歸

記者鮑璿安／綜合報導

Miu Miu正式公開2026秋冬形象廣告，由Hailey Bieber與大陸超模雎曉雯共同演繹，在攝影師Zoe Ghertner鏡頭下，夜幕與工業光影交織出介於電影感與現實之間的氛圍。不過，比起刻意營造戲劇張力，Hailey Bieber此次更像打開自己的秋冬衣櫥，以一系列兼具復古與鬆弛感的造型，示範Miu Miu本季最值得關注的穿搭方向！





▲Miu Miu正式公開2026秋冬形象廣告，由Hailey Bieber演繹 。（圖／品牌提供）

Hailey首先穿上白色娃娃剪裁洋裝，外層披上一件內襯羊毛皮的寬版外套，柔軟輪廓與蓬鬆毛領形成鮮明對比，延續近年Miu Miu擅長的少女叛逆氣息。另一套造型則回到Hailey最擅長的街頭風格，她以黑色皮革外套搭配窄版墨鏡，肩背一款焦糖色大型皮革肩背包，水洗皮革刻意保留歲月感紋理，搭配壓印Logo與翻蓋設計，像是一只收藏多年的Vintage古董包。





▲大陸超模雎曉雯 。（圖／品牌提供）

本季包款同樣成為最大亮點，除了品牌經典Arcadie以黑色皮革重新演繹，加入鉚釘細節與編織提把，讓原本優雅的Boston Bag多了幾分搖滾個性；全新Vivant與Rendez-vous系列則全面採用柔潤皮革打造，利用圓弧包身、低調Logo與自然皺摺，呈現不刻意卻充滿質感的復古美學。其中大型肩背包更呼應近年Oversized包款回歸趨勢，兼具容量與造型感，可說是本季最有機會接棒爆款的新主角。





▲大型肩背包。（圖／品牌提供）





▲經典Arcadie以黑色皮革重新演繹，加入鉚釘細節與編織提把 。（圖／品牌提供）





▲誕生於2000年代初的Bubble球鞋正式回歸 。（圖／品牌提供）

鞋履則延續品牌對經典設計的重新詮釋，誕生於2000年代初的Bubble球鞋正式回歸，以厚實顆粒感鞋底搭配水晶刺繡與異材質拼接，在復古跑鞋輪廓中加入珠寶般細節，兼顧舒適性與辨識度；另一邊，皮革過膝長靴則以極簡線條拉長比例，搭配寬鬆外套或及膝裙裝，都能展現俐落又率性的秋冬氣場。

同場加映

精品包款持續吹起 East-West（橫長包） 趨勢，這股風潮沒有要平息的跡象，Ferragamo也為品牌話題性包款Hug 帶來革新， 2026早秋系列悄悄延伸廓形，透過修長橫向比例重新詮釋經典輪廓，在保留「擁抱包」標誌性元素之餘，賦予包款更俐落現代的時尚語彙。





▲Ferragamo為話題性包款Hug 帶來革新， 2026早秋系列悄悄延伸廓形，East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

Hug自推出以來，最大的辨識度來自兩條自包身側邊向前環抱的皮革束帶，搭配Ferragamo經典斜角 Gancini 金屬釦飾，猶如雙臂擁抱包身，因此命名為「Hug」。新一季延續這項經典設計，卻將包身重新塑造成更修長的 East-West橫向輪廓，讓整體比例更輕盈洗鍊，視覺上也更貼近近年精品圈盛行的長型肩背包趨勢。