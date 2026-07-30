NikeSKIMS最美運動聯名！緞光雕塑面料＋芭蕾鞋　健身服直接穿出門

記者鮑璿安／綜合報導

Nike與SKIMS聯名系列再迎來全新篇章，推出Studio Edit 02，延續品牌將運動科技與貼身剪裁融合的設計概念，這一季不再只是追求高機能，而是讓運動服也能成為日常造型的一部分。從全新緞光材質、雕塑感剪裁到回歸的人氣Rift鞋款，每件單品都圍繞著「從健身房一路穿到街頭」的生活方式打造。





▲NikeSKIMS最美運動聯名，本季最大的革新，在於首度採用名為Satin Shine的全新面料 。（圖／翻攝自品牌官網）



本季最大的革新，在於首度採用名為Satin Shine的全新面料，擺脫以往運動服的既定印象，不同於一般運動布料的霧面質感，表面帶有細緻光澤，讓緊身連身衣、運動短褲與背心呈現近似絲緞般的光影效果，同時保留高強度包覆力與支撐性。高壓縮結構勾勒腰線、臀部與腿部曲線，結合大面積挖空、低背設計與極簡線條，使機能服多了一份高級時裝感。

色彩也是Studio Edit 02的一大亮點，除了黑、夜銀等經典色系外，新系列加入專屬Cobalt鈷藍色，為整體注入更鮮明的視覺焦點。品牌同步推出多款可自由混搭的罩衫與配件，讓同一套運動造型能隨著不同穿法，在瑜珈教室、咖啡館或日常街頭之間自然切換，展現兼具實用與時髦的穿搭彈性。

鞋履方面，人氣NikeSKIMS Rift Satin也同步回歸，除了既有的Night Silver與Black之外，再新增沉穩的Navy海軍藍配色。鞋款保留分趾輪廓與瑪莉珍式魔鬼氈設計，融合芭蕾舞鞋的優雅與跑鞋機能，搭配緞面鞋身與輕量鞋底，不僅呼應整體系列的柔和光澤，也延續近年Athleisure（運動時尚）與Balletcore（芭蕾風）的流行趨勢。

運動服不再只是功能性的存在，而是日常穿搭的一部分，加拿大專業運動品牌 lululemon 今夏推出2026春夏瑜伽與皮拉提斯服飾系列，以經典 Align™ 系列為基礎，加入全新 Lettuce-Hem 波浪捲邊設計，透過細膩的羅紋紋理與柔和輪廓，將瑜伽服注入更具時裝感的優雅氣息，讓從教室到街頭的穿搭更加流暢自然。





▲lululemon Flow Y 背心 NT$2,280；lululemon Align™ 高腰瑜伽褲 25" NT$3,480。（圖／品牌提供）





▲lululemon Align™ Lettuce-Hem 短款 T 恤NT $2,280；lululemon Align™ Lettuce-Hem 高腰喇叭瑜伽褲NT$3,980。（圖／品牌提供）

本次最大亮點莫過於首次登場的 Lettuce-Hem 系列，以荷葉般的波浪捲邊點綴衣襬與褲腳，打破過去運動服偏向俐落、中性的線條，讓整體造型更添柔美層次。系列涵蓋短版T恤、背心及高腰喇叭瑜伽褲，尤其喇叭褲從大腿自然向下延展，拉長腿部比例，同時保留修身包覆感，無論搭配同系列上衣或日常針織單品，都能展現Athleisure運動時尚風格。