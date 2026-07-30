該不該提分手？別急著做決定「先問自己3件事」





▲該不該提分手？先問自己3件事 。（圖／翻攝自IG tvn）



記者鮑璿安／綜合報導

每段感情都可能經歷爭吵、冷淡與磨合期，當「是不是該分手」這個念頭浮現時，很多人往往是在情緒最高點做決定，事後卻又陷入後悔。其實，真正該思考的不只是「還愛不愛」，而是這段關係是否仍有努力的空間。當你開始猶豫是否該離開，不妨先誠實回答以下三個問題，或許能幫助你看清真正的答案。

第一件事：我是想離開這個人，還是想逃離現在的情緒？

許多人提出分手，並不是因為感情真的走到了盡頭，而是被一次次爭執、失望或壓力壓得喘不過氣。如果今天沒有這次衝突，你還會想離開嗎？先分辨自己是在生氣、受傷，還是真的不想繼續，是避免衝動決定的重要一步。

第二件事：這段感情最大的問題，有沒有被好好溝通過？

沒有一段關係是完美的，但真正影響感情的，往往不是問題本身，而是彼此是否願意一起面對。如果那些讓你失望的事，從來沒有坦白說出口，或對方根本不知道你的需求，那麼分手可能只是替代了原本該有的溝通。若雙方仍願意傾聽與改變，就代表這段感情仍有修復的可能。

第三件事：一年後的我，會因為離開而感到解脫，還是遺憾？

試著把時間拉長，想像一年後的自己。當你回頭看這段關係，是慶幸自己勇敢離開，還是會後悔沒有再努力一次？這個問題能幫助你跳脫當下情緒，以更長遠的角度思考。真正適合的決定，通常不是讓現在最舒服，而是未來的自己依然能夠坦然接受。