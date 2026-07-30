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85度C開賣「紅心芭樂西西里咖啡」　周杰倫特調「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」8月登場

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記者蔡惠如／綜合報導

現時節大暑正是一年最炎熱的夏季，85 度 C 今（7／30）起推出紅心芭樂系列，把台灣在地水果結合西西里咖啡與奶蓋，打造四款酸甜消暑的全新喝法，從清爽到濃郁都有得選；星巴克為慶祝 DREAM PLAZA 一周年，於 8／3 開賣由周杰倫參與設計的黑糖鴛鴦布蕾星冰樂，滿滿的夏季味覺讓你抓住季節尾巴。

▲85度C開賣「紅心芭樂西西里」。（圖／品牌提供）

▲85度C開賣「紅心芭樂西西里」。（圖／品牌提供）

85 度 Ｃ 今起推出紅心芭樂系列新飲品，翻轉大眾對芭樂的傳統印象，打造出果茶、奶蓋、冰沙與西西里咖啡等多元滋味。包括巧妙將紅心芭樂、檸檬與濃醇咖啡結合，用果香襯托咖啡醇韻的「芭樂西西里咖啡，讓尾韻帶點夏季的芭樂清甜，以及入口帶有果香與檸檬清香的「紅心芭樂檸檬冰沙」，都有夏季情懷，單杯均為售價 90 元。

還有添加創意元素的「芭樂梅雲朵鮮奶綠」，將紅心芭樂結合鮮奶綠茶交融，頂層再覆上鹹甜梅香奶蓋，呈現豐富圓潤的口感層次，單杯售價 100 元。加入檸檬與 Q 彈小紫蘇的「紅心芭檸小紫蘇」，也能提供與清爽兼具的口感，單杯售價 70 元。

▲85度C開賣「紅心芭樂西西里」。（圖／品牌提供）

星巴克於 8／3 起全門市推出兩款與 JAY 周杰倫合作的限定新飲品，首日由星禮程會員優先購買。其中「黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，為周杰倫特別參與設計且個人喜愛的風味，以黑糖風味奶霜星冰樂結合濃縮咖啡與經典紅茶，底部加上香甜布蕾增添口感，售價 190 元起；另一款「冰蜜桃莫希托青茶」，則融合蜜桃茉莉花香、雙果果汁與青茶，並點綴新鮮薄荷葉。

除了限定飲品，JAY 合作收藏系列周邊也同步亮相。預計 8 月將推出 JAY 黑白不鏽鋼杯，以及大容量的「JAY 不鏽鋼把手杯，售價 1,580 元至 1,800 元。

▲85度C開賣「紅心芭樂西西里」。（圖／品牌提供）

關鍵字：

85度C, 星巴克, 周杰倫, 芭樂飲品, 夏季限定

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