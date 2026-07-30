別再等準備好！不敢踏出舒適圈的3個致命代價：錯失機會、一事無成

記者李薇／台北報導 圖／mbcdrama_now IG

面對新挑戰時或想跨出自我舒適圈，很多人總告訴自己，等能力更好、資料更完整、心情更穩定再開始，聽起來像謹慎，實際上往往只是替害怕失敗找一個漂亮的藉口，因為人生很少會出現萬事俱備的時刻，你以為自己正在準備，別人早已一邊跌倒、一邊走到更遠的地方。

＃準備越久，恐懼越大



你以為多查一點資料就會更有信心、準備得更加周全才會萬事順利，結果看得越多，越覺得自己能力不足、總是缺乏各種細節，最後連原本敢嘗試的勇氣與信心都被消磨掉，很多困難並不是做了才發現，而是你在腦中反覆放大後，硬生生把一件小事想成無法跨越的高牆。

＃錯過機會後，只剩替自己找理由



機會不會站在原地等你建立自信，當你還在評估風險、修改計畫、等待最佳時機時，敢先出手的人早就拿走位置，你可以安慰自己只是時機不對，但殘酷的是，很多時候不是你沒有能力，而是你根本沒有參與競爭。

＃永遠停在想像中，能力自然不會進步



沒有真正開始，就不會遇到問題，也不可能累積經驗，你以為自己缺乏能力才不敢行動，實際上正是因為一直不行動，才永遠沒有能力，第一步不需要漂亮，只需要真的踏出去，否則再完整的計畫，也只是包裝精美的拖延。