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無印良品超熱門「聚乙烯收納」推滿5千送5百　特力屋滿3千就享回饋

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記者蔡惠如／綜合報導

即將換季居家空間規劃需求增加，加上父親節檔期陸續展開，兩大居家通路無印良品與特力屋，不約而同祭出優惠方案。本次促銷焦點落在深受民眾喜愛的收納神器與機能家具，使用消費迎接秋日到來都能更舒適輕鬆。

▲無印良品推滿千送百。（圖／品牌提供）

▲無印良品推滿千送百。（圖／品牌提供）

看準秋日居家整理換季，一向在無印良品熱銷的「SUS層架系列」與「聚乙烯收納」系列，即日起至 8／19 推出單筆消費滿 5,000 元現抵 500 元、滿 10,000 元現抵 1,000 元，折抵金額可依消費門檻無限累計優惠。

▲無印良品推滿千送百。（圖／品牌提供）

材質耐水耐冷、適合收納各式生活雜物的「軟質聚乙烯收納盒」，一向都是熱賣商品，也在優惠之列，還有可兼具座椅與戶外收納功能的「耐壓收納箱」。以及可全套組裝的「SUS 層架組系列」與「SUS 橡木收納箱系列」，更能讓空間呈現整齊一致的視覺感，也能享有滿千送百。

▲無印良品推滿千送百。（圖／品牌提供）

▲無印良品推滿千送百。（圖／品牌提供）

此外，無印良品於 8／1、8／15 及 8／16 下午 15：00 至 16：00 在全台 21 間指定門市舉辦「SUS收納座談會」，報名並全程參與者，還可免費獲得指定款軟質聚乙烯收納盒與專用蓋。

▲無印良品推滿千送百。（圖／品牌提供）

▲特力屋精選智慧電子門鎖等五大「寵爸神隊友」，加碼7／31至8／10全館消費滿3,000送300。

針對父親節檔期，特力屋於 7／31 至 8／10 推出回饋活動，門市單筆消費滿 3,000 元即送 300 元電子折價券，採可累贈；線上購物則享滿 3,000 元現折 300 元（不累折）；而 7／31 至 8／17 期間，居家裝修中心滿 3,000 元也可現折 300 元優惠。

關鍵字：

無印良品, 特力屋, 收納, 換季, 父親節

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