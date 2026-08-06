父親節「老爹風」正當道　LV老花機能風衣變神隊友、BV編織皮帶2萬5有找

▲父親節將至，無論是送禮或自肥，當一個時髦的老爹，無須理由。（Louis Vuitton提供）

圖文／鏡週刊

過去，總擔心爸氣外露，一不留神便洩露了年歲。

如今老爹風（Dadcore）正當道，延燒數年熱度未歇。

當熟悉的輪廓變得精緻，不張揚的瀟灑也是種態度。

真正耐看的樣貌，從不必與時間為敵。

今年父親節，挑一份懂他的禮物，向那份歷久彌新致意吧。

輕裝上路

▲人氣手袋Speedy結合最新Silk Tech材質，變得更輕。NT$102,000起。（Louis Vuitton提供）

▲Silk Tech連帽機能風衣，是能應付不同天氣的旅遊神隊友。NT$153,000。（Louis Vuitton提供）

▲同場加映另一款輕盈新品：LV Drop 300運動鞋，每只鞋僅重300多公克。（Louis Vuitton提供）

父親，總習慣為全家負重前行，肩上扛著責任，心裡裝著牽掛，不曾因歲月減輕分毫。這次不妨替他卸下一些重量。Louis Vuitton推出全新Silk Tech材質，以真絲與再生尼龍交織製成，不只兼備防潑水、耐磨與抗皺等多重機能，更以出人意料的輕盈，為日常衣櫥注入前所未見的嶄新樣貌。

最令人驚訝的是，Silk Tech的細緻光澤與柔滑觸感，乍看之下近似皮革，重量卻更加輕巧；承載力毫不打折，其中一款手袋甚至可承重達50公斤。Silk Tech首度亮相便披上經典Monogram圖紋，延伸至多種男士單品與旅行用品上，從Speedy、Keepall等人氣手袋，到連帽風衣、羽絨外套，以及LV Tilted、LV Trainer系列運動鞋，帶來全方位的輕裝提案。

動靜皆宜

▲Balenciaga讓運動感自然走入城市日常，毫無違和感。（Balenciaga提供）

▲俐落剪裁的短袖運動衫，不過於鬆散隨意。NT$22,500。（Balenciaga提供）

▲跳繩也能如此時髦有型！NT$44,800。（Balenciaga提供）

生活庸庸碌碌，多久沒有停下腳步，好好傾聽自己的身體？Balenciaga最新的「TechWear健康概念」系列，重新定義衣著的可能性，以「貼合身體」為核心，引領身體找回自由舒展的節奏。貫穿全系列的全新Logo，流動線條勾勒出「b」字輪廓，既延續了Body & Being（身體與感知）的設計宗旨，同時巧妙對應Balenciaga的品牌字首。

TechWear系列囊括連體衣、貼身上衣、單車短褲、緊身褲與多樣配飾，透過超聲波壓合尼龍膠帶，打造出無縫結構，自然舒適地貼合身形，並結合抗菌、速乾、吸濕排汗與防紫外線等戶外機能；時髦剪裁與俐落輪廓，亦能自在穿梭於日常通勤、戶外活動與夜間訓練之間，讓爸爸從此多一點隨時出發的行動力，少一點「沒時間運動」的藉口。

不敗經典

▲想優雅就選Veneto，以窄幅皮革細密交織，就連腰包也能融入正裝。NT$94,800。（Bottega Veneta提供）

▲皮帶是低調彰顯品味的時尚小心機。NT$24,800。（Bottega Veneta提供）

▲Corriere編織皮革托特包。NT$155,200。（Bottega Veneta提供）

父親的愛從不招搖，在日常相處之間，一點一滴交織而成，無聲卻有力地撐住全家人。一如Bottega Veneta的Intrecciato皮革編織工藝，沒有張揚的Logo，卻能在一縱一橫之間，看見職人細密交疊的手藝與心意。這份成熟品味歷經時間沉澱，愈顯耐看。

這次就用經典的編織美學，回應爸爸低調而綿密的愛吧！無論是大容量的Corriere托特包、Intrecciato 1975後背包，或精巧貼身的Veneto斜背包、Diago腰包，多元輪廓對應不同場合，從商務差旅、城市漫遊到輕裝出行，都能保有沉穩不失自在的姿態。貼身小皮件也是不易出錯的贈禮之選，各式皮夾、卡夾、長夾與腰帶，低調點亮整體造型，陪伴老爸走過平淡卻不孤單的日子。

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