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愛馬仕經典錶輕量化　鈦金屬款配鮮豔橡膠錶帶重塑運動奢華

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▲▼Hermes,IWC 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Cape Code腕錶推出全新鈦金屬版本。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由設計師 Henri d’Origny 於1991年操刀設計的愛馬仕（Hermès）Cape Cod腕錶，以經典的「長方形中蘊含正方形」獨特造型與 Chaîne d’ancre 錨鏈元素為靈感，展現出自由不羈的時間哲學。如今，此經典腕錶迎來了全新的鈦金屬版本，輕盈之作提供那不勒斯黃、橙色、深海藍及黑色等多款橡膠錶帶供選擇，完美融合了現代美學與運動風格。
 

▲▼Hermes,IWC 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Cape Code鈦金屬腕錶搭配品牌經典橙色橡膠錶帶。

愛馬仕新款Cape Cod腕錶採用41毫米鈦金屬錶殼，帶來輕盈質感的同時，在工藝上也極具巧思，錶殼上方施以緞光打磨，側面則採用噴砂處理，搭配的黑色錶盤同樣利用工藝細節營造層次與動感，中央的噴砂處理在光線照射下會閃爍細緻光澤，外圈的緞光與拉絲處理則進一步提升立體感，搭配上一抹鮮明的橙色秒針，不僅為錶面注入活力，也確保了日夜皆具備優異的清晰易讀性；內載品牌自製H1912自動上鍊機芯，具時、分、秒與日期顯示。
▲▼Hermes,IWC 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Cape Code鈦金屬腕錶搭配黃色橡膠錶帶洋溢活潑氣息。

沙夫豪森IWC萬國錶今年也採用5級鈦金屬打造工程師系列萬年曆41腕錶，成為品牌旗下最輕盈的萬年曆腕錶。在工藝細節上，錶殼、錶圈與鍊節交錯運用噴砂、拋光和緞面修飾，呈現出豐富的視覺質感，而啞灰色面盤上飾有經典的網格圖樣，與鈦金屬的沉穩色調完美契合；腕錶搭載自製82600型機芯，並採用經高科技陶瓷元件強化的比勒頓自動上鍊系統，透過藍寶石水晶玻璃底蓋即可一覽機芯的精密運作。

▲▼Hermes,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC工程師萬年曆腕錶41鈦金屬款，是品牌歷來最輕巧的萬年曆腕錶。（圖／IWC提供）

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關鍵字：

愛馬仕, Hermes, IWC

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