潮流教父NIGO聯名只要500元　G-SHOCK 爆款方巾開賣時間曝光

▲NIGO®為G-SHOCK打造原創角色限量周邊商品。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本卡西歐旗下潮流腕錶品牌G-SHOCK，繼去年攜手日本潮流教父NIGO以四大經典腕錶為原型打造專屬原創角色後，今年更將這些角色化身為一系列充滿玩味風格的收藏周邊，推出包含公仔、T 恤、方巾及托特包等限定商品，讓粉絲能以親民價格入手其設計，當中可作為頭巾、頸巾、包款裝飾等多元用途的方巾，500元便能入手。





▲G-SHOCK COLLECTOR'S FIGURE款式GORO代表1983年問世的DW-5000，1,600元。

G-SHOCK與NIGO此次合作將各代表經典腕錶的GORO、ROCK、WANG-TENG 與DUNO四位原創角色實體化，打造成採用獨立泡殼包裝的公仔，既能完整保留原包裝作牆面展示，也能拆封放置於專屬底座陳列，滿足潮流迷不同的收藏需求，隨意擺放即可為居家空間增添濃厚的街頭風格；同步推出黑、白、灰三色印有四位原創角色臉部圖騰的T恤，8月8日正式在台上市。





▲G-SHOCK FOUR FACE SIMPLE T-SHIRT共有3色可供選擇，1,850元。





▲G-SHOCK FACE PATTERN BANDANA可作為頭巾、頸巾、包款裝飾等多元用途，500元。

NIGO是潮流界的神級人物，曾創辦紅遍全球的A Bathing Ape，2010年創立美式復古風格品牌Human Made，同時身兼KENZO創意總監，也經常與時尚潮流品牌與名人合作，近期更在東京地標麻布台之丘旁打造「最潮便利商店」全家旗艦店，成為旅人打卡熱點。





▲NIGO於2010年創立Human Made，以美式復古風格服裝為主力。（圖／翻攝Human Made官網）