信義區最閃之夜來了！微風信義8/21(五)變身黑金派對，3家話題新櫃一次逛！

▲微風信義年度盛事「微風信義之夜」將於8/21登場。（圖／微風信義提供）



生活中心／綜合報導

每年到了8月，不少時尚迷都在等這一晚！微風信義年度盛事「微風信義之夜」將於8/21登場，今年以「耀黑極致之夜BLACK LABEL」為主題，直接把百貨變成大型黑金派對，不只有國際精品、限定包款及高額購物回饋，《英國達人秀》雙金按鈕得主蔡宏毅、楊立微也將帶來限定首演，更吸睛的是，館內同步迎來3家話題新櫃，從米蘭頂級皮件、被封為「北海道冰淇淋之神」的人氣甜點，到走低調美學路線的精品咖啡館，逛完精品還能一路吃到樓上。

信義之夜不只是「買買買」，現場還規劃一連串限定演出與互動體驗。當晚最大亮點，就是微風信義限定首演的「雙金傳奇 耀眼交鋒達人秀」，特別邀請《法國達人秀》亞軍蔡宏毅與《英國達人秀》雙金按鈕得主楊立微首度同台演出；DJ英成晞、DJ佟凱玲也將輪番上陣，以音樂炒熱全場。

此外，現場還有專業色彩鑑定「女神命定色彩計畫」，幫參與者找出適合自己的命定色系；全台唯一光環人像攝影透過光影拍攝與能量解析捕捉每個人的專屬「光環」。另有限時入場轉盤遊戲，最大獎可獲得精品墨鏡或卡夾喔！限定拍貼機、品牌調酒及冰淇淋等體驗，從踏進館內開始就一路有得玩。

精品迷也能提前列好購物清單。今年微風信義集結多款館內獨家或活動限定商品，包括HEARTS ON FIRE VELA白K金法式鑲嵌鑽石手鐲、AHKAH耳骨夾，以及CELINE蜥蜴皮鏈條肩背包、FENDI Baguette®拼色亮片包、BALENCIAGA RODEO小型豹紋手提包等；另有alexanderwang服飾、Molton Brown香氛身體組合，以及8月21日限定販售的ACQUA DI PARMA雪松名匠淡香精。深受年輕族群喜愛的MIU MIU也正式進駐，替館內精品陣容再添亮點。

今年檔期另一大看點，就是3家新櫃同步亮相。首先是位於2樓、來自義大利米蘭的頂級皮革品牌BONAVENTURA，並選在微風信義開設全台首間專門店。近年社群上盛行「不要大Logo，只看材質與細節」的精品風格，BONAVENTURA走的正是「Quiet Luxury靜奢美學」路線。

BONAVENTURA選用歐洲百年製革工坊的頂級皮革，結合義大利設計美學與日本細膩的品質管理，商品涵蓋包款、皮夾、手機保護殼及皮革配件。迎接信義之夜，品牌特別推出限量珍稀鱷魚皮包款，僅於活動期間在微風信義亮相，並提供VIP貴賓優先鑑賞與選購。每件作品都保有獨一無二的天然紋理，適合偏愛低調精品、重視工藝與收藏價值的消費者。

甜點控則可以到B1樓朝聖有「北海道冰淇淋之神」之稱的CREMIA濃郁奶香與滑順口感，也讓冰淇淋升級為更具層次的精緻甜點。此次CREMIA進駐微風信義，並推出夏日限定「北海道檸檬巴斯克」，8/21信義之夜當天，任選兩支冰淇淋，第2支可折價50元，適合揪朋友一人一支，逛累了就到B1樓補充甜度。

喜歡安靜喝咖啡的人，位於3樓的KA COFFEE LOUNGE則以「70%留白、30%美學」為概念，替逛街行程留下一段慢下來的時間。KA COFFEE LOUNGE主打高級單品手沖咖啡與精品級午茶點心，並在8/6~8/23期間推出兩款信義之夜獨家套餐，包括適合一個人慢慢享用的「KA PAIRING手沖單品×精緻甜點」，以及適合雙人約會或聚會的「KA Velvet Wine Waltz絲絨微醺華爾滋」，讓逛百貨也能多一段具有儀式感的下午茶時光。

館內餐廳也一起加入這場夏夜派對。旨醞鐵板料理8/21晚間推出頂級海陸12品套餐，點用套餐即贈職人風味調酒；うなぎ四代目菊かわ推出夏鰻雙饗宴，出示信義之夜邀請函可享優惠；瀧厚SET MEAL及岩漿火鍋也在8/21~8/23祭出折扣與滿額贈品，逛完精品、看完表演後，還能到高樓層景觀餐廳吃晚餐，順便欣賞信義區夜景。

活動期間，微風會員於高級珠寶、國際精品、名品服飾、香氛保養及流行運動等類別消費達指定門檻，可獲得會員點數回饋；指定櫃位另有貴賓抵用券，搭配銀行禮、悠遊付及TWQR指定支付，最高回饋達21.3%。今年微風信義之夜從表演、限定精品一路延伸至BONAVENTURA、CREMIA及KA COFFEE LOUNGE三大新櫃，即使沒有打算大手筆購物，也能到場看演出、吃冰淇淋、喝咖啡，感受一年一度的信義區時尚派對。

禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒