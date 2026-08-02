月底救星！台北車站附近平價美食推薦　百元就能吃超飽

文／MENU美食誌

想在北車附近吃得飽又不傷荷包？這次整理中正區、西門町一帶高CP值美食，從百元小吃、平價餐廳到在地人氣老店都有，學生、小資族和上班族都很適合，跟著這份清單吃，省錢又不踩雷，把北車美食一次收藏！

老台客食麵

台北市中正區

台北中正區懷寧街上，搭配水泥色調與木質桌椅，有種老派又溫暖的氛圍。店內餐點主打麵食，麵條滑順Q彈帶勁，整體超入味。另外必點超限量Q彈滑嫩鴨血！整體價格親民，價格大概$100上下，份量十足！

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

心泰軟

台北市中正區

台北車站100元至110元泰式便當推薦，內用還可以免費續喝蔬菜湯。必點烤雞腿便當，雞腿肉軟嫩不柴，搭配健康調味的季節食蔬跟紫米五穀飯，整體份量十足，絕對北車附近美食的是小資首選。

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

妙觀音素食-北車許昌店

台北市中正區

北車超人氣素食老店，即使不是吃素的人也常特地來吃。餐點種類很多，價格實惠，價格最低只要$90－$200。口味濃郁，完全不像一般清淡素食。

▲。（圖／美食客阿土伯提供）

姥姥酸菜魚 微風北車店

台北市中正區

酸菜魚本身料多味美，份量十足，調味恰好，魚肉鮮嫩沒有魚腥味，酸辣感是溫潤順口的，不喜歡吃辣可以點白湯酸辣魚。單人最低不用400元就可以享有小菜，白飯及甜點！另外店內提供熱水、酸梅、洛神花、橙皮，沖泡飲用很解膩。

▲。（圖／美食客Kelly Lee提供）

朝日 壽司

台北市中正區

店內提供壽司、刺身、丼飯、手卷、烤物、湯品、飲料，選擇相當多元，推薦炙燒鮭魚肚握壽司、炙燒比目魚握壽司、鹽烤雞肉串和綜合刺身。丼飯最低$200起，整體CP值超高！

▲。（圖／美食客咩咩愛吃提供）

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞 北車店

台北市中正區

正宗韓式炸雞聞名的全球連鎖餐廳，以家鄉釜山風味為特色，提供三種經典口味的炸雞，和許多韓式美食，推薦無骨雞腿經典洋釀、雞翅招牌蒜醬、韓式五花肉，個人套餐最低$218元就可以吃到！

▲。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

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