fb ig video search mobile ETtoday

月底救星！台北車站附近平價美食推薦　百元就能吃超飽

>

文／MENU美食誌

想在北車附近吃得飽又不傷荷包？這次整理中正區、西門町一帶高CP值美食，從百元小吃、平價餐廳到在地人氣老店都有，學生、小資族和上班族都很適合，跟著這份清單吃，省錢又不踩雷，把北車美食一次收藏！

老台客食麵
台北市中正區

台北中正區懷寧街上，搭配水泥色調與木質桌椅，有種老派又溫暖的氛圍。店內餐點主打麵食，麵條滑順Q彈帶勁，整體超入味。另外必點超限量Q彈滑嫩鴨血！整體價格親民，價格大概$100上下，份量十足！

▲北車美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

心泰軟
台北市中正區

台北車站100元至110元泰式便當推薦，內用還可以免費續喝蔬菜湯。必點烤雞腿便當，雞腿肉軟嫩不柴，搭配健康調味的季節食蔬跟紫米五穀飯，整體份量十足，絕對北車附近美食的是小資首選。

▲北車美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

妙觀音素食-北車許昌店
台北市中正區

北車超人氣素食老店，即使不是吃素的人也常特地來吃。餐點種類很多，價格實惠，價格最低只要$90－$200。口味濃郁，完全不像一般清淡素食。

▲北車美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客阿土伯提供）

姥姥酸菜魚 微風北車店
台北市中正區

酸菜魚本身料多味美，份量十足，調味恰好，魚肉鮮嫩沒有魚腥味，酸辣感是溫潤順口的，不喜歡吃辣可以點白湯酸辣魚。單人最低不用400元就可以享有小菜，白飯及甜點！另外店內提供熱水、酸梅、洛神花、橙皮，沖泡飲用很解膩。

▲北車美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Kelly Lee提供）

朝日 壽司
台北市中正區

店內提供壽司、刺身、丼飯、手卷、烤物、湯品、飲料，選擇相當多元，推薦炙燒鮭魚肚握壽司、炙燒比目魚握壽司、鹽烤雞肉串和綜合刺身。丼飯最低$200起，整體CP值超高！

▲北車美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客咩咩愛吃提供）

Bonchon Chicken 本村韓式炸雞 北車店
台北市中正區

正宗韓式炸雞聞名的全球連鎖餐廳，以家鄉釜山風味為特色，提供三種經典口味的炸雞，和許多韓式美食，推薦無骨雞腿經典洋釀、雞翅招牌蒜醬、韓式五花肉，個人套餐最低$218元就可以吃到！

▲北車美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

延伸閱讀

假日放鬆的早午餐特輯，來青埔享受悠活早午餐

在地人的私藏名單！台南優質早午餐，隨便點都好吃

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 台北車站, 北車, 美食, 月底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

專家揭曉吃甜點「黃金時間」　最不易囤脂肪

專家揭曉吃甜點「黃金時間」　最不易囤脂肪

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

孔曉振、申敏兒逛首爾同款包包搜出！薰衣草紫約會神包　小黑包Jennie也愛

孔曉振、申敏兒逛首爾同款包包搜出！薰衣草紫約會神包　小黑包Jennie也愛

黃金不只保值更要美！　解析主流工藝與挑選攻略 「再討厭也要熬滿一年」專家：過時的6個職場舊觀念不要理 月底救星！台北車站附近平價美食推薦　百元就能吃超飽 C羅曬「鴿子蛋」傳周末結婚　秀冰塊腹肌寫「Not Yet」暗藏密碼 千黛亞《蜘蛛人：重生日》8套宣傳造型　與湯姆霍蘭德戲裡戲外都放閃 Hamilton攜手名導諾蘭打造限量錶　《奧德賽》青銅戰甲戴上手 少時俞利寵自己不手軟　勞力士、香奈兒名錶都是心頭好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面