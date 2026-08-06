運動完立刻洗澡小心血壓　正確清潔重點與沐浴乳推薦

文／美人圈

運動結束的那一刻，全身留著黏膩的汗水，許多人第一個念頭幾乎都是趕快衝進浴室來場冷水澡，痛快沖去一身濕熱，不過，「運動完可以馬上洗澡嗎？」從肌膚生理觀點，會建議等待約10－15分鐘後再去洗澡，一起來認識原因！

運動完立刻洗澡，可能會影響血壓

運動時心跳加速、血管擴張，大量血液被引導至肌肉與皮膚表面幫助散熱，然而這個狀態不會在運動結束的瞬間就消失，而是需要一段時間讓心跳與血壓慢慢回穩。因此，建議先讓身體緩和10－15分鐘，等核心體溫跟心跳都恢復平常的節奏再進行沖澡，對身體才是更安全舒適的做法。

▲（圖／auscentic）

此外，若運動結束就立刻沖冷水澡，雖然痛快但皮膚突然接觸冷水，位於皮膚表層的冷感受器會被瞬間刺激，觸發自律神經反射，導致呼吸瞬間變得急促，甚至出現「倒抽一口氣」的反應，連帶可能發生心跳加快、血管收縮、血壓上升的反應。這個機制在生理學文獻中稱為「Cold Shock Response*」因此，除了建議先等待10－15分鐘，還建議水溫與人體體溫相近（約攝氏30－40度的範圍）除了能促進肌膚的血液循環，也有助安撫神經、放鬆肌肉組織。

▲（圖／Aesop）

運動完洗澡的3個清潔保養重點

重點1. 避免「臉部」過度清潔

避免過度清潔臉部。過度清潔或方法不對，會把肌膚原本的天然皮脂膜一併帶走，導致防禦力降低，進而出現臉部發紅或乾癢。因此，建議挑選成分溫和、去脂力不過度的配方，且一天洗臉不超過兩次。

重點2. 留意洗澡順序

建議先從頭部以下開始沖洗，甚至可先沖一沖腳，讓身體慢慢適應水溫同時促進血液循環；沐浴產品建議挑選成分溫和不刺激、避免肌膚越洗越乾，使身體得到充分清潔與保護。

重點3. 可搭配按摩

替身體好好按摩放鬆。洗完澡後，不妨把握血液循環順暢之時，搭配簡單伸展操，包括手部按摩、輕槌小腿肌肉等，以緩解肌肉緊繃、消除延遲性肌肉痠痛。

▲（圖／Aesop）

沐浴乳推薦：L'OCCITANE歐舒丹 薰衣草沐浴膠

晚上運動後使用太適合！歐舒丹全新經典薰衣草系列，以源自南法、有機且公平交易認證的薰衣草為核心，演繹舒緩而寧靜的木質芳香調，富含高純度薰衣草精華油與薰衣草萃取，天然植物潔淨因子，溫和潔淨全身肌膚。洗後肌膚清新水嫩，洗去一整天的繁雜思緒。

▲L'OCCITANE歐舒丹 薰衣草沐浴膠 250ml，NT$900。（圖／L'OCCITANE歐舒丹）

沐浴乳推薦：Aesop 異想熾香身體潔膚露

Aesop重磅推出新香氣！低起泡、透明的凝露質地，配方中精心注入的植物精油配方，發揮了卓越的舒緩與修護功效，溫和安撫肌膚、洗後零乾澀感；香氣部分則以對比作為主題，溫暖辛香裡藏著一抹冷冽涼感，充滿張力的木質香調層次大膽而細緻。

▲Aesop 異想熾香身體潔膚露 180ml，NT$1,250。（圖／Aesop）

沐浴乳推薦：LUSH 睡公主香氛皂

皂類更好攜帶！LUSH這款香氛皂的基底為獨家研製，揉合菜籽油及椰子油並不含棕櫚油，溫和不乾澀，更以薰衣草及零陵香交織成經典的睡公主系列香氣，同時配合燕麥奶的潔膚功效，只需在濕潤的肌膚上搓揉起泡，以柔滑泡沫清潔身體，再用水沖淨，擁有舒適放鬆的洗澡體驗。

▲LUSH 睡公主香氛皂 100g，NT$370。（圖／LUSH）

沐浴乳推薦： juliArt My juliArt Helix 3in1 洗髮沐浴露

一瓶搞定洗頭、洗臉與沐浴！蘊含97%天然潔淨成分與溫和細緻的胺基酸泡沫，搭配水解小麥蛋白與維他命 E，從髮絲到肌膚，都能感受到潔淨清爽與舒適。此次更與INNNER創辦人玄玄，以及音樂系YouTuber我是江老師共同參與香氣靈感發想，兩人分別從晨光灑落的溫暖、水氣流動的靈感變化出發，當香氣隨著水氣蔓延，讓洗沐時刻成為放鬆療癒的時刻。

▲My juliArt Helix 3in1 洗髮沐浴露 1000mL，NT$1,350。（圖／juliArt）

沐浴乳推薦：auscentic 微香沐浴蜜

不同於傳統沐浴的潔淨機制，透過獨特潔淨成分鎖住、嵌合表面髒污，以分層漸進的方式，降低對肌膚的傷害。成分以 100% 純精油傳遞自然香氣，洗後為肌膚留下自然的微香，尤其對應運動後毛孔張開、皮膚相對敏感的狀態，是溫和不刺激的清潔選擇。

▲auscentic 微香沐浴蜜 350ml，NT$780。（圖／auscentic）

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