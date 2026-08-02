無酒精香水跟淡香精差別在哪？配方差異、使用時機一次解析

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

近年香氛市場出現明顯變化，無酒精產品不再只是傳統香水的替代選項，而是逐漸發展成獨立的香氛類別，除了香水油與固體香膏，市面上也陸續出現水基底香水、香氛凝膠、身體噴霧及可使用於髮絲的單品，讓香氛成為日常保養的步驟之一，但到底無酒精香氣跟一般香水的差別是什麼？使用時機場景又有哪些不同？一次解析清楚。

▲無酒精香水成為不少用香人的選項之一。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



＃香水與無酒精香水最根本的不同在哪？

傳統香水通常都會放入酒精，是香氣結構中重要的溶劑與傳遞媒介，因為多數香料分子不易直接溶於水，乙醇則能將不同性質的香料均勻混合，維持液體的清澈度與穩定性，加上其快速揮發的特性，能夠將香氣帶到空氣中，形成較明顯的擴散範圍，甚至呈現前中後調的變化，輕盈的分子率先散開，接著才輪到花香、木質或樹脂等氣味逐步浮現，不只是「稀釋香精」，更是參與了被聞見的速度與方式。

而無酒精香水則是用其他方式改變承載香料分子的方法，以純水為基底的香水來說，通常會透過乳化技術、油水雙相系統或是微脂囊包覆等方式，讓本身難以溶於水的香精原料得以混合；也有使用油相作為載體的香水結構，比如：滾珠香水、香氛油、固體香膏等，透過荷荷芭油、分餾椰子油或中鏈脂肪酸油，讓香氣分子得以附著釋放。

＃無酒精香水的優點與缺點？

無酒精香水最直接的優點，就是少了傳統香水剛噴出時，明顯的酒精氣味與快速揮發感，對於肌膚容易感到乾燥、緊繃或單純不喜歡酒精刺激味道的人而言，使用感往往更柔和，香氣也更貼近肌膚，緩慢散發，呈現較私密、低調的氣味範圍，適合喜歡「靠近才聞得到」香氣的人，但通常香氛持久度較低，層次的轉換也偏線性。

另外，更需要注意的是，「無酒精香水」通常指不含乙醇，不等於產品完全沒有香料致敏原，也不代表敏感肌使用後一定不會產生反應，所以即使配方較溫和，使用前仍建議先進行局部測試，更謹慎者也建議遵循醫師指示使用。

＃無酒精香水適合的時機與族群？

無酒精香水適合不喜歡強烈氣味、肌膚偏乾或偏好柔和貼膚香氣的人，尤其是在辦公室、會議、搭乘大眾運輸工具或與他人近距離相處時，擴散範圍較小的單品能降低氣味過度打擾他人的機會，也很適合在睡前、沐浴後或居家休息時使用，可以營造更為安靜、溫柔的氛圍。

【無酒精香水推薦】

＃嬌蘭 花草水語潤膚珍珠淡香精，125ML、NT$6,450



延續香氛世家百年的製香品味與前衛保養科技結合，打造出第一支養膚級的香氛，首創微晶珍珠科技，將高濃度香氛精華精準封存於藻萃微晶珍珠，無酒精的水基底配方，創造出獨一無二的感官享受，只要輕柔地將其按摩於身體，不僅散發迷人香氣，更為肌膚帶來深層保濕潤澤。

＃迪奧 J’adore澄淨香氛，50ML、NT$4,500

顛覆傳統香水界的調香成規，迪奧以獨家專利高壓奈米乳化技術，將高濃度的花卉精油與純水完美交融，不添加化學助溶劑與酒精，讓經典的格拉斯茉莉、白玉蘭、大馬士革玫瑰、伊蘭伊蘭、忍冬以及全新格拉斯橙花的淡雅香氣，得以用最裸透澄淨的樣貌綻放，極致貼膚柔美。

＃Maison Francis Kurkdjian 柯奇純淨之水，70ml、NT$5,900

「天才調香師」Francis Kurkdjian將快樂的童年記憶透過美食調香氣重現，在2025年發表淡香精之後，2026年更立刻誕生品牌首支無酒精水基底香氛，整體氣息更顯輕盈、純粹，就如同年幼的專屬的純真，並能緊密貼合於體膚，飽滿滿載的甜蜜感更也降低，取而代之是彷彿媽媽溫暖擁抱的溫潤。

＃YSL 自由不羈裸膚之水，50ML、NT$4,950

延續YSL大膽無畏的女性精神，以充滿夏日渡假氛圍的仲夏橙花為核心香調，無酒精水基底散發出潔淨明亮的氣息，透過卡拉布里亞的青橘和佛手柑的果肉、果皮，展現出盛夏明媚的陽光，搭配普羅旺斯薰衣草以及摩洛哥的橙花，更加綻放出女性恣意灑脫的奔放氛圍。

＃Dolce&Gabbana 淺藍香氛凝膠，30ML、NT$2500

將經典的地中海夏日氣息「淺藍香氛系列」重新演繹，極具巧思的凝膠質地，不僅是無酒精配方，更添加了玻尿酸，透過獨家冰感塗抹頭，在賦予肌膚清香的同時，帶來輕盈的保濕感受，甚至擁有沁涼舒潤的觸感，小巧便攜的口袋尺寸，讓補香也成為時尚魅力的細節。