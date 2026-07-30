Lily許韶恩笑曝小S「會偷穿我衣服」！拎Burberry小熊吊飾融化：想帶回家

記者鮑璿安／台北報導

Burberry攜手台北人氣調酒吧 Draft Land 打造期間限定「夏日俱樂部」，將英倫文化、西洋棋元素與街頭社交氛圍搬進信義區，今30日邀來 Lily許韶恩與詹懷雲搶先體驗，Lily身穿格紋短裙現身，她笑說，如果媽媽小S看到這身造型「應該會給我100分」，更透露媽媽最近很愛直接到她衣櫃挑衣服，「這一套更適合媽媽，她絕對會跟我借來穿！」





▲Burberry攜手台北人氣調酒吧 Draft Land 打造期間限定「夏日俱樂部」，邀來（右） Lily許韶恩與詹懷雲搶先體驗 。（圖／品牌提供）

▲Lily以 Burberry 貝殼白及腰短版 Ladymoor 外套，拎上 Bloomsbury 小牛皮包 。（圖／品牌提供）





▲Burberry皂米色&淺米色Bloomsbury化妝包TWD$55,000 。（圖／品牌提供）

Lily以 Burberry 貝殼白及腰短版 Ladymoor 外套，搭配戰馬騎士 Polo 衫、經典格紋迷你蘇格蘭裙，再拎上 Bloomsbury 小牛皮包，並掛上最新泰迪熊吊飾，學院風中帶著俏皮少女感。最讓 Lily愛不釋手的，則是包上的 Teddy 熊吊飾，她直呼「我真的很想把小熊帶回家」，認為那就像自己私下會跟爸爸媽媽撒嬌、比較軟萌的一面。她也透露今天出來工作之前，媽媽對她加油鼓勵，讓她面對鏡頭要有自信。

詹懷雲則穿上配備雙向拉鍊外套，內搭沙米色格紋 Polo 衫與條紋襯衫，以層次堆疊詮釋 Burberry 的當代英倫風格。他坦言平常其實不太背包，如果想到才會掛個吊飾，不過看到 Burberry 泰迪熊吊飾後也立刻被圈粉，「男生背起來也滿可愛的」。

此次 Burberry 更把 Draft Land 換上品牌標誌性的格紋元素，推出融合伯爵茶、杏桃果醬等英式風味的限定調酒 Knight Pair，搭配戶外英式花園座位、西洋棋互動裝置與限定拍照亭，將英倫夏日氛圍完整搬進台北。即日起至8月30日，民眾只要到現場掃描 QR Code 加入 Burberry 官方 LINE 好友，即可兌換品牌限量貼紙，留下專屬於今夏的英倫回憶。

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