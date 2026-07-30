妮可基嫚穿透視裝優雅又帥氣　手臂肌肉線條搶鏡

▲妮可基嫚穿Fendi 2026秋冬系列高級訂製服搭配白色寬褲，優雅又帥氣。（圖／翻攝jasonbolden IG）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）昨現身紐約宣傳新作《Lioness》第三季，身穿設計師Maria Grazia Chiuri為Fendi 設計的首個高級訂製服系列新裝，這身柔和金色的長衫透視且綴滿珠飾與刺繡，帶有水晶流蘇般的效果與鋸齒狀裙擺，內搭流暢的白色長褲與裸色細帶涼鞋，優雅又帥氣。





▲妮可基嫚戴上Roberto Coin結合戒指與手環的蛇鍊，手臂肌肉線條很搶鏡。（圖／翻攝jasonbolden IG）

妮可基嫚出席公開活動都委由知名造型師Jason Bolden打理造型，此次讓她穿上精緻的Fendi高級訂製服，再搭配代言的歐米茄（OMEGA）星座系列金錶，以及義大利珠寶品牌Roberto Coin新款珠寶，最吸睛之作正是結合手環與戒指的蛇鍊，金蛇從她的手腕一路延伸至指間，相當時髦。

更令粉絲驚嘆的是59歲的妮可基嫚猶如不老女神，露出漂亮的手臂肌肉線條，正是她堅持多年飲食控制與努力運動的成果，她曾透露遵循「80/20飲食法」，八成時間吃健康食物、二成時間吃想吃的食物；而她的運動項目十分廣泛，跑步、瑜珈、重訓甚至是與家人散步，都是她熱愛的活動。





▲妮可基嫚搭配Roberto Coin珠寶。（圖／翻攝jasonbolden IG）

