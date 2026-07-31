風Luxury／父親節挑錶攻略　按老爸「5大性格類型」選擇不踩雷

▲TAG Heuer Monaco左冠計時腕錶曜金黑款，421,000元。（圖／TAG Heuer提供）

記者陳雅韻／台北報導

一年一度的父親節即將到來，能夠長久陪伴的腕錶是送給爸爸的最佳禮物，如何送進他的心坎裡，其實答案就藏在日常細節中，不妨先從他的個性特質、日常穿搭風格以及工作性質著手，就能輕鬆挑選出一支既實用又能精準展現爸爸品味的理想腕錶，讓這份禮物成為他腕間最驕傲的陪伴。

熱血老爸

TAG Heuer（泰格豪雅）受賽車運動啟發的方形錶款Monaco系列，承載賽車美學與精神，最適合熱愛競速運動的熱血老爸，特別是Monaco 左冠計時腕錶賽車綠款與曜金黑款，採經典左冠設計，搭配鮮明對比色彩，完美彰顯佩戴者的不凡品味。





▲MONTBLANC Iced Sea系列日期顯示自動零氧腕錶限量版700，206,400元。（圖／萬寶龍提供）

冒險老爸

萬寶龍（Montblanc）Iced Sea系列日期顯示自動腕錶對於富有冒險精神的爸爸而言，肯定吸引力十足，因為採用特殊亞化石冰川紋理面盤，致敬白朗峰山脈最大的「冰海冰川」（Mer de Glace）之中這種地質形態，此外，運用零氧技術去除錶殼中的氧氣，讓錶款在大氣壓力與溫度劇烈波動的環境中依然維持強悍性能。





▲Dior Chiffre Rouge 41mm藍色籐格紋面盤玫瑰金計時碼錶限量35只， 850,000元。（圖／Dior提供）

時髦老爸

Dior不對稱設計的 Chiffre Rouge 系列是男士時髦錶款代表作，今年再次演繹41mm計時碼錶，推出新色深邃午夜藍腕錶，華麗版本是搭配玫瑰金錶圈與錶冠護肩，同時搭配深藍色調的 Cannage 籐格紋圖騰裝飾面盤，適合熱愛時尚的老爸。





▲雷達表Captain Cook庫克船長300米自動腕錶，88,200元。（圖／雷達表提供）

E人老爸

性格開朗的E人老爸，戴著兒女送的金燦燦腕錶再適合不過，雷達表（Rado）全新Captain Cook庫克船長系列300米自動腕錶，呈現以特殊電鑄處理展現宛如鑽石粉末般閃耀的金色面盤，在光影流轉下展現豐富層次，配上黑色高科技陶瓷內圈及黃金色細節，相當搶眼，具80小時動力儲存與300米防水。





▲MIDO Commander Datoday腕錶，31,400元。（圖／MIDO提供）

內斂老爸

性格低調內斂的爸爸，需要的是一只低調且好質感的腕錶，MIDO新款Commander Datoday深藍腕錶，為設計俐落的百搭款式，深藍面盤3時位置設有日期與星期顯示窗更加實用，定價31,400元，被視為機械錶入門的優質選擇。

